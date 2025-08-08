Es tendencia:
Boca Jrs vs. Racing: Cuándo juegan, a qué hora y dónde seguir a Carlos Palacios en el Clásico

El ex Colo Colo fue 'perdonado' por Russo y regresa a las citaciones para el Clásico ante la 'Academia'.

Por Franco Abatte

Tras un par de encuentros ausentes, el chileno vuelve a ser considerado por Miguel Ángel Russo.
Una buena noticia recibió Carlos Palacios este viernes, debido a que Miguel Ángel Russo ‘perdonó’ al chileno y volverá a las citaciones para el duelo que anima Boca Juniors frente a Racing Club este sábado en La Bombonera.

Una nueva edición del ‘Clásico’ entre ambos grandes de Argentina y que corresponderá a la 4° fecha del torneo de clausura y que tiene principalmente interés por el pobre presente del propio Palacios y también del conjunto Xeneize, que derivó en la reciente disolución por parte de Juan Román Riquelme del Consejo de Fútbol que tenía a grandes ídolos de la institución al mando de grandes decisiones.

¿Cuándo y a qué hora juegan Boca Jrs vs. Racing?

Boca Juniors y Racing Club juegan este sábado 9 de agosto a partir de las 15:30 horas de Chile en el estadio La Bombonera.

¿Dónde ver en vivo por TV o streaming en Chile el partido entre Boca y Racing?

El Clásico entre Boca y Racing será transmitido por TV en Chile en la señal de ESPN, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

ESPN
VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
ENTEL: 212 (HD)
CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
TU VES: 508 (HD)
ZAPPING: 90 (HD)

Eso no es todo porque también podrás ver en vivo el encuentro entre Xeneizes y la Academia por streaming, a través de la plataforma Disney Plus, ya sea en su plan Estándar o Premium.

Carlos Palacios regresa a las citaciones ante Racing Club. (Foto: Daniel Jayo/Getty Images)

¿Con Palacios? La probable formación de Boca vs. Racing

De acuerdo a medios argentinos, la probable formación de Boca para el Clásico no tendrá a Carlos Palacios en el XI, pero sí a Williams Alarcón, esta será así:

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Leandro Paredes, Milton Delgado, Malcom Braida; Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

La probable formación de Racing vs. Boca Jrs

Costas, en tanto, aún tiene algunas dudas en su XI, entre ellas es si en el XI titular irá Facundo Cambeses por el chileno Gabriel Arias, quien está en duda por molestias físicas, de todas maneras el XI probable es así:

Facundo Cambeses o Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Facundo Mura, Agustín Almendra, Juan Nardoni, Ignacio Rodríguez; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Duván Vergara.

