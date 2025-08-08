Miguel Vargas es un arquero chileno que lleva un buen tiempo en un nivel destacado en Perú. De hecho, eso generó el interés de uno de los clubes más grandes de la Liga 1: Universitario, que tuvo al meta como titular y figura en la cuarta fecha de la Liga 1.

A raíz de una lesión del uruguayo Sebastián Britos, Manotas Vargas recibió una oportunidad como titular en la U limeña. No sólo colaboró en un triunfo por 2-0 ante Alianza Universidad. También logró dejar su valla invicta en condición de visitante. Su equipo superó el penal fallado por Alex Valera.

Un tanto de cabeza de José Rivera y otro de Jairo Vélez sentenciaron la victoria del elenco adiestrado por Jorge Fossati. Algo de susto pasó el Manotas con un remate de media distancia muy potente de Carlos Ascues. Sobre el final, retuvo de buena manera un tiro del otrora seleccionado peruano y volante del Wolfsburgo de Alemania. También respondió bien a un tiro a quemarropa de Yorleys Mena.

Miguel Vargas tras atajar con mucha seguridad un tiro de Carlos Ascues. (Captura)

“Muy feliz por poder jugar, uno siempre quiere jugar y con triunfo es mucho mejor, obviamente. Feliz por el equipo también. Trabajo el día a día, uno tiene que prepararse. Siempre tengo la mentalidad de que me puede tocar y siento que hoy salió bien, así que contento”, dijo Manotas Vargas, quien surgió en las inferiores de Universidad Católica. Por si eso fuera poco, su actuación le valió un reconocimiento.

Miguel Vargas, el arquero chileno que fue figura en Perú y… ¿vuelve a la banca?

Miguel Vargas, el arquero chileno de Universitario de Perú, fue distinguido como el mejor de la fecha 4 en la Liga 1 de Perú. Un reconocimiento que agradeció de buena gana. “Dios es fiel”, escribió el Manotas en una de sus historias de Instagram.

Captura Liga 1 Instagram.

Por supuesto, también forma parte de la oncena ideal de la fecha 4. Vargas, compañero de su compatriota Rodrigo Ureña, estuvo junto a otros que pasaron por el fútbol chileno en esa formación: el argentino Tomás Martínez, quien jugó en Audax Italiano y fue vinculado como refuerzo de Universidad Católica.

También el atacante peruano Raúl Ruidíaz, quien jugó en la Universidad de Chile bajo la tutela de Jorge Sampaoli. Eso sí, más allá del buen nivel de Miguel Vargas, todo parece indicar que será Sebastián Britos quien ataje en el cuadro crema en la 5° jornada, cuando recibirá a Sport Boys. Pero estará preparado si es que le toca asumir de nuevo el cuidado de la portería…

