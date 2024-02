Bernardo Redín fue ayudante de Reinaldo Rueda en la Roja y en varios clubes, aunque separó su camino de Triple R y fue anunciado como director técnico en la primera división de Perú. Hace algunos días, el Deportivo Garcilaso había confirmado la destitución de su entrenador.

Curiosamente, otro que había pasado por Chile: el argentino Gerardo Ameli, quien dirigió a Deportes Antofagasta y a Unión La Calera en el fútbol chileno. Y este lunes 19 de febrero, el cuadro cusqueño anunció al colombiano como flamante DT.

Tras una derrota postrera ante Cusco FC, el Deportivo Garcilaso comunicó que Redín será el conductor del equipo. “Cuenta con más de 10 títulos en su haber, entre ellos la Copa Bridgestone Libertadores 2016 y la Recopa Sudamericana 2017”, informó la cuenta oficial de Instagram del citado club.

Pero esos títulos que repasan fueron como ayudante de Rueda. En el Atlético Nacional de Medellín, el ex adiestrador de la selección chilena ganó esos certámenes. El trabajo de Redín no será fácil: el Garci suma cuatro derrotas consecutivas al cabo de cuatro jornadas en la Liga 1 de Perú.

El próximo desafío será ante el César Vallejo y el flamante DT estará obligado a alinear un portero chileno. Uno que ya tuvo minutos en la caída postreras de la cuarta fecha, aunque fue por la expulsión de Diego Penny. El experimentado golero que fuera seleccionado peruano recibió la tarjeta roja en los 7′.

Ayudante de Rueda en la Roja dirigirá al chileno Miguel Vargas en Perú

Bernardo Redín no estará más en el cuerpo técnico de Bernardo Rueda, a quien acompañó en la Roja y también en dos pasos previos a su aterrizaje como DT en el Deportivo Garcilaso de Perú. El colombiano fue entrenador de la Sub 23 y la Sub 20 de Honduras.

Pero ahora debe mirar fijamente su debut en la Liga 1. Será el 25 de febrero ante el César Vallejo, donde Redín seguramente comenzará su equipo titular con el chileno Miguel Vargas. El portero de 27 años se formó en Universidad Católica, aunque esta es su tercera temporada en el balompié incaico.

Antes estuvo durante dos campañas en el Cienciano. Corrían 9′ de la derrota del Garci ante Cusco cuando Manotas tuvo que reemplazar a Andrés Chicayza. Vargas pudo hacer una tapada espectacular, pero de todas maneras no consiguió evitar la derrota. Un postrero gol de Relly Fernández condenó al Vendaval Celeste una vez más en este complicadísimo inicio liguero.

