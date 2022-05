El portero Miguel Vargas detalla su vida en Cuzco: "Me he sentido como en casa"

Sumando experiencia y minutos. Así es la vida de Miguel Manotas Vargas en el fútbol de Perú, donde está defendiendo la camiseta del Cienciano de Cuzco, donde asegura vive muy bien junto a su familia.

En conversación con Redgol, el portero formado en Universidad Católica, cuenta su vida en una ciudad con altura y muy turística.

"La adaptación es bastante importante, porque es un tema difícil en el sentido que requiere tiempo para los jugadores que vienen del llano. Después te acostumbras, no es nada complicado. La ciudad es linda, tranquila y me he adaptado bastante bien", comenta.

En ese sentido, detalla que su incursión en esa liga es por su familia: "Por parte de mi papá peruano. Doble nacionalidad, fue una de las razones por las cual vine a Perú".

Por lo mismo, asegura que se ha sentido muy cómodo y que su llegada al camarín no fue problema, donde siempre se habla de rivalidad entre chilenos y peruanos.

"Sin duda, pero gracias a Dios me encontré con un buen grupo, grandes personas, jugadores que se encargaron de recibirme de la mejor manera. Me he sentido cómodo, como en casa y estoy muy feliz", destaca.

Pese a todo, asegura que tiene en mente en algún momento a futuro poder regresar a Chile para jugar en el Campeonato Nacional.

"En algún momento me gustaría volver a Chile, es una deuda que me queda por la sensación de no poder jugar. Hoy en día estoy en Cienciano y disfruto mi presente, pero sin duda en algún momento me gustaría jugar en Chile", finaliza.