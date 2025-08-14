Es tendencia:
¡Alexis es analizado de cerca! La firme postura del Udinese sobre el caso del chileno

El jugador nacional vive días cruciales para definir su futuro y dónde jugará la próxima temporada.

Por Andrea Petersen

El jugador nacional Alexis Sánchez vive días claves en Italia.
El jugador nacional Alexis Sánchez vive días claves en Italia.

Días decisivos vive Alexis Sánchez en Europa en donde durante los próximos días el jugador de Udinese deberá determinar en donde jugará la próxima temporada. Ahora, frente a los rumores de su posible continuidad en Italia, se reveló la postura que tomó el club.

El jugador de 36 años quiere seguir su carrera en Europa, sin embargo, no estaría en los planes de Kosta Ranjaic el DT del equipo, por lo que aspiraría a ingresar desde la banca del equipo bianconero en caso de quedarse.

Esto ya que a pesar de que se fueron los dos delanteros titulares Lorenzo Lucca y Florian Thauvin, Udinese sigue en la búsqueda de encontrar sus reemplazos en donde aparece el nombre de Lorenzo Insigne, lo que desecha la opción de que Alexis encuentre espacio en la titularidad.

La postura del Udinese sobre Alexis

El jugador chileno quiere buscar minutos en un equipo Europeo, sin embargo, la gran opción que tendría hasta el momento sería del Fenerbahçe de la Superliga turca el cual es dirigido por José Mourinho, quienes habrían hecho una propuesta por el delantero.

Por su parte, desde Italia revelaron que a pesar de que otros jugadores dejarían el club esta temporada, entre ellos se prevé la posible salida de Damián Pizarro, el caso del goleador de la Roja ha sido material de estudio en el club.

Alexis Sánchez regresó al Udinese el 2024, pero no ha podido encontrar continuidad en el equipo.

Revelando, según Mondo Udinese, que su situación se encuentra aparte de lo que sucede en el plantel y que el dueño del club, Gino Pozzo, es quien está siguiendo de cerca el caso del tocopillano.

Esta oferta consistiría en 4 millones de dólares anuales, además de acceso al avión privado de la empresa y la posibilidad de renovar si participa en más de 15 goles del equipo durante esa temporada.

Pero todo se complicó luego de que el Udinese, club con el que tiene contrato hasta 2026, exigiera una compensación por su salida. Desde allí las negociaciones se habrían estancado.

