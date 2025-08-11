La aventura de Alexis Sánchez en Udinese vive días claves pensando en la campaña 2025/26. El Niño Maravilla no se ha sumado a la pretemporada del Zebrette luego de su quiebre con Kosta Runjaic y su destino sigue siendo todo un misterio.

El tocopillano tiene contrato por un año más con el elenco italiano y no son pocos los que piden su vuelta. De hecho, un viejo conocido y que lo hizo brillar en el Bianconeri salió a respaldarlo, pero no sólo eso.

Quien fuera entrenador del Zebrette aprovechó de repasar al actual DT del club por lo que ha pasado con el chileno. La situación tiene muy atentos a los hinchas, que lo esperan para que se transforme en el nuevo líder y capitán tras el adiós de Florian Thauvin.

Ex DT de Alexis Sánchez en Udinese ruega por su retorno

Alexis Sánchez está escuchando ofertas ante la poca consideración que le dio Kosta Runjaic en la última temporada del Udinese. El Niño Maravilla no está cómodo y los hinchas lloran su posible adiós, el que no es definitivo y podría tener un giro en los próximos días.

Pasquale Marino le dio todo su apoyo a Alexis Sánchez en su disputa con Kosta Runjaic en Udinese. Foto: Getty Images.

La salida de Florian Thauvin le deja la capitanía servida, algo que para Pasqueale Marino puede ser clave. El ex DT del tocopillano en el Zebrette en su primera etapa aseguró a Mondo Udinese que “Gino Pozzo nunca ha vendido a un jugado talentoso sin encontrar un sustituto digno, así que el sucesor de Thauvin se presentará, aunque el Udinese ya cuenta con un talento potencial en plantilla y ese es Sánchez“.

“Ahora, será interesante ver si el club opta por un mediapunta con las características de Thauvin se centra en otros jugadores. Sin embargo, me gustaría compartir una reflexión sobre Sánchez“, añadió.

Y esa no es otra que un perdonazo de parte de Kosta Runjaic para poder contar con Alexis de una vez por todas. “Sin entrar en detalles sobre su situación personal con el entrenador, a quien no conozco, sinceramente lo reincorporaría al equipo de inmediato, sobre todo tras la marcha de Thauvin“.

“No hay nada insalvable que no se pueda resolver con una buena diplomacia. Lo digo porque conozco a Alexis y estoy seguro de que todavía puede aportar mucho al Udinese. Quizás sea parcial, siendo su admirador, pero creo en él porque sufrió varias lesiones el año pasado“, complementó.

Finalmente y en esa misma línea, remarcó que el tocopillano debe tener más protagonismo. “Ahora, sin embargo, la situación ha cambiado y me gustaría verlo de vuelta como una pieza clave en el Udinese, donde puede aportar enormemente, sobre todo si se siente confiado. Todavía tiene ganas de rendir y lo está dando todo“.

Alexis Sánchez está esperando para saber lo que pasará con su carrera. Udinese le ha dejado claro que lo respeta y lo quiere, pero es Kosta Runjaic quien complica todo para que se quede.

¿Cuáles fueron los números de Alexis Sánchez en la última temporada?

Alexis Sánchez cerró la última temporada jugando un total de 14 partidos oficiales con Udinese. No tuvo goles ni registró asistencias en los 479 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Udinese?

Mientras esperan por Alexis Sánchez, Udinese se enfoca en lo que será su estreno en la temporada 2025/26. Este lunes 18 de agosto desde las 14:45 horas el Zebrette recibe al Carrarese Calcio 1908 por la primera ronda de la Copa Italia.