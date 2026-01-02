Colo Colo cuenta las horas para iniciar su pretemporada 2026. El Cacique ya tiene confirmados los refuerzos de Matías Fernández Cordero y Joaquín Sosa, en la búsqueda de un centrodelantero. Pero con el comienzo de un nuevo año, hay algunos que viven su última temporada con los albos.

Sin contar los recientes fichajes, en total son 12 jugadores los que terminan contrato con Colo Colo en diciembre del presente año. Así, deberán hacer mérito para renovar contrato o de lo contrario llamar la atención de algún club cuando termine el vínculo contractual.

Entre los casos particulares, destacan el arquero Fernando De Paul, quien deberá sentarse a conversar con Blanco y Negro y buscar nuevos desafíos en 2027.

Otro es Alan Saldivia, aunque el defensor uruguayo podría partir antes, incluso en el presente mercado de fichajes. Es que de llegar a junio sin novedades, el zaguero puede empezar a negociar como jugador libre, sin ningún rédito económico para el Cacique.

Vidal y Pavez entre los que deben partir de Colo Colo a fin de año

También termina contrato en diciembre Esteban Pavez, el capitán de Colo Colo que no lo ha pasado bien en los últimos meses, objetivo de las críticas de los hinchas y quien perdió espacio en el once de Fernando Ortiz.

Por su parte, Arturo Vidal viviría su última etapa en el Cacique, y lo más probable es que cumpla su vínculo hasta diciembre tras renovar contrato automáticamente el pasado 2025 por cláusula de participación. El King deberá buscar club o pensar en el retiro.

También termina contrato con Colo Colo este 2026 Cristian Zavala. El delantero es un caso especial, aún no definido si sigue en Coquimbo (a préstamo) o regresa al Cacique.

Los refuerzos también son caso especial: Fernández fichó por un año con cláusula de renovación por objetivos. Sosa llegó a préstamo por un año con opción de compra.

Los jugadores que terminan contrato con Colo Colo en 2026

Fernando de Paul

Alan Saldivia

Daniel Gutiérrez

Bruno Gutiérrez

Diego Ulloa

Tomás Alarcón

Esteban Pavez

Arturo Vidal

Claudio Aquino

Lucas Cepeda

Marcos Bolados

Cristián Zavala

*Matías Fernández

*Joaquín Sosa