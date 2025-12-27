Un cierre de año para el olvido tuvo Fernando De Paul. Un reciente informe del sitio especializado Sofascore, situó al portero de Colo Colo, en un listado que ningún futbolista quiere integrar: el de los porteros con más errores que terminaron en gol en Sudamérica.

Pese a que el “Tuto” se ganó la confianza de los albos tras la salida de Brayan Cortés a Peñarol, las estadísticas revelaron una faceta que golpea duro la seguridad del arco colocolino y pone en entredicho al portero nacionalizado chileno de cara a 2026.

De Paul en el ranking de los que más goles regalaron

El ex Universidad de Chile aparece en el “Top 5” de los porteros que más goles “regalaron” en las ligas sudamericanas durante el año, según lo informó Sofascore.

Bajo el título “Se anticiparon a Navidad”, la plataforma de datos deportivos publicó el listado de los futbolistas con más errores directos que condujeron a gol. De Paul aparece en la tercera posición con 3 fallos graves que terminaron en el fondo de las redes.

El ranking lo lidera Alfredo Aguilar (Sportivo Luqueño) con 4 errores, seguido por el ex Boca y Antofagasta, Agustín Rossi de Flamengo, quien también registra 3 pifias, igualando la marca del portero de Colo Colo. Tras ellos aparecen también con tres “regalos” Franco Armani (River) y Franco Pardo (Unión y Racing Club).

“¡Feliz Navidad para todos! Estos fueron los jugadores que más goles ‘regalaron’ en 2025”, publicó irónicamente el sitio de estadísticas en sus redes sociales este 25 de diciembre.

El debate por el arco de Colo Colo

Este dato no llega en cualquier momento. La irregularidad del guardameta ha despertado el debate sobre si el Cacique debe salir al mercado a buscar un nombre para el arco albo o si debe confiar en la redención de De Paul.

Aunque “Tuto” tuvo actuaciones salvadoras en varios pasajes del torneo local, algunos nombres ya han sonado en Macul para hacerle competencia, entre otros aparecen Gabriel Arias, Jaime Vargas y Esteban Andrada.