Colo Colo jugará un partido con mucho morbo ante Everton este fin de semana en el Monumental. En caso de perder contra el cuadro ruletero, Fernando Ortiz puede dejar de ser el técnico de los albos.

El ex estratega del América de México no ha hecho una buena labor en el Cacique durante sus poco más de 5 meses a cargo, por lo que está muy cuestionado por la hinchada.

No solamente eso. En el camarín tampoco están las aguas muy quietas con su presencia e incluso ahora surgió la versión de que no está conforme con el nuevo capitán, Fernando De Paul.

“Estamos con un técnico que, si dependiera de él, tendría otro arquero. Esto es sabido. Le gustaba (Esteban) Andarada, con nombre y apellido, que no pudo llegar”, manifestó en Dale Albo AM el editor del sitio, Edson Figueroa, muy conocedor de la interna en el Monumental.

Ortiz no está convencido con De Paul en la portería de Colo Colo

Ortiz “no confía 100% en De Paul”

Hay más. “Es sabido que no confía 100% en Tuto de Paul y resulta que le asigna la capitanía a De Paul. Un arquero que sabe que el técnico no lo quiere”, manifestó sobre esta paradoja.

Publicidad

Publicidad

Agregó que son “cosas llamativas que pasan en Colo Colo” y que son una muestra de la crisis deportiva e institucional que atraviesa el equipo cuando recién va una fecha de torneo.

ver también El último bochorno de Colo Colo en el mercado de fichajes: “El jugador quedó muy molesto”

Lo concreto es que, a dos semanas del cierre del libro de pases, no se avizora la llegada de un nuevo arquero para ponerle presión a Fernando De Paul.

De esta manera, los reservas seguirán siendo los juveniles Gabriel Maureira, que fue al banco contra Deportes Limache, y Eduardo Villanueva, que quedó relegado a tercer portero.

Publicidad