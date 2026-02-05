Javier Correa habló con un cambio abajo de lo que acostumbra habitualmente y se mostró orgulloso de que lo consideren como posible capitán de Colo Colo. Aunque transitó por la misma línea de Diego Oyarzún, portador de la jineta en Everton de Viña del Mar.

Tanto el Coco Correa como Oyarzún formaron parte de la conferencia de capitanes que marcó la antesala del duelo entre albos y Ruleteros del sábado 7 de febrero. “Coincido con Diego: ser capitán es todos los días, no solamente para el partido”, aseguró el ariete argentino.

“Sabemos la responsabilidad que significa la cinta de capitán en este lugar e institución por la historia no más y los jugadores que la llevaron antes. Pero es algo para lo que sí me siento capacitado”, planteó el ex delantero de Estudiantes de La Plata, club desde donde llegó a Pedrero.

Javier Correa no pudo jugar en el debut de los albos ante Limache. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Correa añadió que “sé que tengo la experiencia y personalidad para llevarla. No es algo que me desespere ni que me vuelva loco o a hacer locuras para eso. Sé el rol que cumplo en el vestuario y afuera”. El cordobés de 33 años cree tener las cualidades para portar la jineta alba.

“Me manejo en eso: ser Javier Correa todos los días, respetuoso con mis compañeros y la gente que trabaja acá adentro. Es la base para ser quien soy hoy y quien soy en la institución”, manifestó el ex ariete del Santos Laguna de México y Racing Club de Argentina.

Javier Correa se postula como capitán suplente de Colo Colo

Eso sí, Javier Correa sabe que Colo Colo ya tiene a su capitán: Fernando de Paul, portero titular de los albos, fue quien portó el brazalete durante la pretemporada. Y también en la dura derrota frente a Deportes Limache, que le sacó tres goles de ventaja al Cacique en menos de media hora del primer tiempo.

“Si me dicen la posibilidad de ser capitán sería un orgullo para mí y mi familia y para saber que mi trabajo vale la pena. Sé que hoy la lleva el Tuto, pero el día que no esté él y si me toca, lo haré de la mejor manera. No me cambiará nada”, apuntó el ‘9’ de los albos.

Javier Correa celebra uno de los 17 goles que anotó en la temporada 2025 con Colo Colo. (Felipe Zanca/Photosport).

Añadió que “me va a potenciar en lo que hago todos los días: cumplir con mi trabajo, con la institución. Ser jugador 24/7 de Colo Colo es un privilegio y eso tengo que cuidarlo todos los días. No sólo cuando me den la cinta”. Quedó claro: a Correa le gustaría portarla. Pero no le quita el sueño como sí remontar el mal inicio con el Eterno Campeón.

