¿Correa o Romero? La decisión de Fernando Ortiz para Colo Colo vs Everton

Colo Colo prepara los detalles de su primer partido como local en la Liga de Primera, donde este sábado 7 de febrero recibirá a Everton en el Monumental. Tras el desastroso debut en Valparaíso, es obligatorio ganar en casa.

Eso es algo que sabe muy bien Fernando Ortiz, quien se reencontrará con la hinchada en el regreso a Macul. El entrenador sigue analizando las variantes para este encuentro, donde habría una importante novedad.

Javier Correa regresará a la citación contra Everton después de cumplir su fecha de sanción por amarillas. La pregunta que se hacen los hinchas es si llegará a tomar el puesto que ocupo Maximiliano Romero contra Deportes Limache o si ambos jugadores compartirán cancha desde el arranque.

En ESPN, el periodista Nicolás Ramírez mencionó que, con lo que ha trabajado Ortiz durante esta semana, no será sorpresa que “tanto Correa como Romero compartan una dupla en ofensiva contra Everton”.

Colo Colo recibe a Everton en el Estadio Monumental

Por ahora, no está definida la formación de Colo Colo para enfrentar a Everton. Como viene siendo costumbre, no se tendrá una idea hasta el último entrenamiento del Cacique, que en este caso será este viernes 6.

El duelo contra los ruleteros está programado para el sábado 7 a las 20:30 horas en el Monumental. Así como los albos, los viñamarinos también vienen de perder en su estreno de temporada, porque cayeron por la cuenta mínima contra Unión La Calera en la primera fecha.