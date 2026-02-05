Es tendencia:
Sin refuerzo estrella: por masacre el peor mercado de Colo Colo en los últimos años

Colo Colo no fue capaz de cerrar ninguna incorporación de alto nivel a pesar de las partidas de Vicente Pizarro y Lucas Cepeda.

Por Felipe Escobillana

Pastrán y Madrid, los últimos dos refuerzos de Colo Colo
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTPastrán y Madrid, los últimos dos refuerzos de Colo Colo

Colo Colo está cerrando uno de los mercados más tristes y pobres de los últimos años. De hecho, recapitulando sus seis refuerzos, no se encuentra ninguna estrella que entusiasme a los hinchas.

Entre Lautaro Pastrán, ex Liga de Quito, y Javier Méndez, defensa central proveniente de Peñarol, se puede escoger quizás al mejor refuerzo. Sin embargo, están lejos de ser jugadores de renombre.

Algo muy diferente a lo ocurrido en los últimos años, cuando Jorge Almirón era el entrenador. Por ejemplo el año pasado se contrató a Claudio Aquino, quien llegó con el cartel de mejor jugador de la liga argentina.

Ni compararse con el 2024, cuando fue Arturo Vidal quien arribó a Monumental luego de casi 17 años en el extranjero. Al King se sumó Javier Correa, quien llegó a mitad de temporada.

Colo Colo sufre en el mercado de fichajes

Colo Colo 2026 sin calidad en refuerzos

Colo Colo contrató este año a Matías Fernández, Joaquín Sosa, Javier Méndez, Álvaro Madrid, Lautaro Pastrán y Maximiliano Romero. Cuatro de ellos ya habían pasado por elencos chilenos sin ser grandes estrellas.

Claramente no hubo esfuerzo económico por ningún jugador, pues todos llegan libres, a préstamo o pagando muy poco dinero, como el caso de Méndez que costó 80 mil dólares.

Quizás el 2023 fue el último mercado horrible de Colo Colo, cuando arribaron Fabián Castillo, Leandro Benegas, Darío Lezcano, Matías Moya, Matías De los Santos, Erick Wiemberg y Ramiro González. Se salvó Carlos Palacios.

La polémica decisión de Jorge Almirón que todavía repercute para mal en Colo Colo

ver también

La polémica decisión de Jorge Almirón que todavía repercute para mal en Colo Colo

Esa temporada, eso sí, se invirtió harto dinero en el pase de Juan Martín Lucero, figura en el 2022, pero que decidió dejar tirado a los albos para arrancarse a Fortaleza. También volvió Esteban Pavez el 2022.

Antes, el 2021, llegaron Leonardo Gil, Emiliano Amor y volvió Martín Rodríguez, que a los seis meses decidió emigrar del Popular.

Y ni hablar del 2020, cuando se concretó la llegada de dos jugadores que quedaron marcados a fuego en Colo Colo: Maximiliano Falcón y Pablo Solari.

