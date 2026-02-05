Blanco y Negro estaba dulce económicamente a principio de 2025, es por ello que el presidente de la concesionaria, Aníbal Mosa, gastó más dinero de lo normal en fichajes para Colo Colo.

Lo que pedía el entrenador argentino Jorge Almirón, que contaba con gran respaldo por el título nacional de 2024 y los cuartos de final en la Copa Libertadores, se lo traían y contaba con el apoyo de todos.

Una de las decisiones que todavía da vuelta en el estadio Monumental tiene relación con los volantes, porque pidió a Tomás Alarcón y Felipe Méndez, en desmedro de un jugador que se ofreció gratis para Colo Colo.

Colo Colo buscó a Claudio Baeza un año después

A principio de 2025 el mediocampista chileno formado en Colo Colo Claudio Baeza estaba libre, tras su paso por México, y su idea era volver al equipo que lo formó.

El regreso de Serrucho al Monumental no se concretó por la decisión de Almirón, quien le cerró la puerta del recinto de Macul y prefirió que llegaran Alarcón y Méndez.

Claudio Baeza no se complicó y firmó por tres temporadas en Vélez Sarsfield, donde al día de hoy es titular indiscutido y una de las figuras del equipo argentino.

Un año después, Aníbal Mosa fue a buscar el fichaje de Baeza, según contó el reportero de radio ADN Cristian Alvarado, pero en Liniers le dijeron que el mediocampista chileno no estaba a la venta y que tenían como idea respetar su vínculo hasta finales de 2027.

Claudio Baeza es figura en Vélez Sarsfield. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Es decir, Blanco y Negro protagonizó un nuevo ridículo en el mercado de fichajes, porque fue a buscar un futbolista que desechó en 2025 y un año después lo quiso, aunque ya era muy tarde.

Finalmente, Colo Colo se reforzó con Álvaro Madrid como mediocampista, quien arribó al estadio Monumental proveniente de Everton de Viña del Mar.

