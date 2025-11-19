Es tendencia:
¿Volverá a Chile? Claudio Baeza despertó el interés de uno de los grandes y así es su presente en Vélez

Aún no se abre el mercado de pases en Chile y se reveló que el exColo Colo captó el interés de uno de los históricos.

Por Andrea Petersen

Claudio Baeza habría despertado el interés de uno de los gigantes de Chile.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTClaudio Baeza habría despertado el interés de uno de los gigantes de Chile.

El mercado de fichajes está por comenzar y con ello, distintos jugadores definirán su futuro, entre ellos el chileno Claudio Baeza, que actualmente milita en Vélez Sarsfield de Argentina y habría despertado el interés de Universidad Católica para el 2026.

Según reveló el periodista José Tomás Fernández, a través de su canal de Youtube, reveló que hay interés, pero no negociaciones oficiales. “Cuando se hacen estos mapeos de futbolistas, le aparece un chileno que juega en Argentina que es Claudio Baeza, yo no sé si la UC va a ir por él, pero cuando hacen una revisión de futbolistas por los cuales podría apostar le sale en el listado”.

Añadiendo que en la UC “consideran que es un buen futbolista, que en Colo Colo jugó en buen nivel, que jugó en selección, que jugó en el extranjero y que de si ellos juegan fase de grupos de Copa Libertadores podría ser una opción interesante”.

El presente de Claudio Baeza

El jugador de 31 años llegó al equipo argentino esta temporada, convirtiéndose rápidamente en un jugador clave para el equipo, ganándose la titularidad en el medio campo del equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto. Tanto así que el ex Colo Colo extendió su vínculo con el equipo hasta el 2027.

Claudio Baeza llegó este año a Vélez/Getty Images)

Claudio Baeza llegó este año a Vélez/Getty Images)

Vélez actualmente marcha en el 4 lugar de la tabla de posiciones de la Liga Argentina, a tan solo 5 puntos de Rosario Central, el puntero del Grupo B, por lo que el cuadro irá con todo para lograr la clasificación a las competencias internacionales.

En Copa Libertadores, este año, Baeza disputó 8 partidos y entregó una asistencia. Cayendo en cuartos de final contra Racing.

