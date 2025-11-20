Hace algunos días comenzó a sonar con fuerza el posible regreso deJuan Martín Luceroa Chile, luego de la profunda crisis que vive Fortaleza que tendría al “Gato” pensando en tomar nuevos rumbos, donde clubes como U de Chile, U Católica y Colo Colo sonaban como interesados.

Fortaleza está en el puesto 19 del Brasileirao, en plena zona de descenso y debido a esto, RTI Esporte de Brasil reveló que “no se espera que el delantero argentino continúe en el equipo en 2026″.

A pesar de eso, de las opciones que se abren para su regreso al Campeonato Nacional, revelan que no todo sería tan sencillo. El periodista José Tomás Fernández reveló cuál sería la piedra en el zapato que complicaría su llegada a Chile.

¿Llegará el Gato Lucero a alguno de los grandes de Chile?

En su canal de Youtube, el comunicador señaló: “La católica hace un listado de delanteros con ciertas características y en ese listado entra Lucero, pero económica está muy alejado. Lo de lucero está económicamente alejado de Colo Colo y la u y más aún de la Católica”

“Colo Colo ya tiene un sueldo altísimo es de Vidal, cuando han tenido delanteros como el propio Lucero han sido sueldos altos que están muy por sobre la media, incluso muy por sobre los sueldos top. La U hacen ese mismo esfuerzo hoy en día por Di Yorio”.

Juan Martín Lucero buscaría salir de Fortaleza en el próximo mercado de pases/Getty Images)

Agregando que para la Franja es más complejo. “Pero la Católica no está ni cerca de acercarse a esos salarios y la llegada de Lucero provocaría un enfuerzo incluso para Colo Colo hoy y la U, pero para la UC sería romper el molde y yo no veo a la UC rompiendo el molde por un futbolista que llegaría a una posición que ya tienes cubierta”

“Si la UC ya tiene los goles de Zampedri, no vas a pagar un sueldo más que top para tenerlo de suplente de Zampedri. Pero si somos un poquito realista, de los tres grandes, probablemente es el que tiene menos hoy posibilidad de ficharlo”.