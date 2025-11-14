Juan Martín Lucero es uno de los nombres más inesperados que suenan como posibles refuerzos de Colo Colo para la temporada 2026, esto porque el jugador argentino dejó la ruca en medio de polémica y se pensaba que su camino con los albos estaba quebrado completamente.

Sin embargo, la situación cambió y ahora, el actual jugador de Fortaleza, entró en la mira del equipo para reforzar el plantel de cara al próximo año, donde el club buscará dejar atrás un complejo 2025, donde vivieron la temprana eliminación de Copa Libertadores, además de una sanción por parte de la Conmebol, todo en el año del Centenario.

Desde Argentina entregan detalles de la posible llegada de Lucero a Colo Colo

El jugador de 34 años milita actualmente en Fortaleza del Brasileirao, donde enfrentan un complejo escenario, ya que el club se encuentra en el penúltimo puesto de la tabla de posiciones, cerca de perder la categoría.

Lucero dejó Colo Colo el 2022 y ahora suena su regreso a los albos/ Photosport

ver también En Colo Colo hablan por primera vez del eventual regreso de Juan Martín Lucero: “La verdad…”

Este sería el motivo que tendría a Lucero pensando en nuevos rumbos de cara a la temporada 2026 y, en ese contexto, el comunicador Thiago Alvarez Rico señaló: “Está en carpeta del club, pero el tema es que Colo Colo clasifique a la Sudamericana del próximo año y la posibilidad de Lucero sería una chance viable, pero en caso de que no, se ve complicado”.

Juan Martín Lucero suena para regresar al Cacique para la temporada 2026/Photosport

Publicidad

Publicidad

“Y hay que ver si Fortaleza desciende a la segunda de Brasil o no, hay varios factores que hacen que eso pueda ser posibles, pero a la vez no. Es uno de los jugadores que están en carpeta, pero no hay nada hecho, no hay ofertas, no hay nada”.