El mercado de pases aún no empieza, pero ya comienzan a revelarse los primeros movimientos que podría traer la temporada 2026, donde se reveló que Universidad Católica, Universidad de Chile y Colo Colo buscarían el regreso a Chile de Juan Martín Lucero, quien actualmente juega en Fortaleza.

El jugador nacional pasa por tensos momentos en el club brasileño debido a que están cerca de caer al descenso, ubicándose en el puesto 19 de la tabla con tan solo 30 puntos. Por lo que el delantero podría dar el salto a un nuevo equipo.

Ante esto y faltando 3 fechas para el fin del Campeonato Nacional, los equipos luchan por clasificar a las competencias internacionales, pero ante los rumores de lo que pasará el 2026, uno de los gigantes se baja de los rumores sobre el jugador argentino.

¿La UC no va por Martín Lucero?

Desde Argentina revelaron que Universidad Católica también estaba interesada en el jugador.

Sin embargo, el medio Punto Cruzado reveló que se comunicaron con personas de los Cruzados quienes descartaron que el jugador esté en la mira del club para la próxima temporada.

ver también Se enciende el mercado: Juan Martín Lucero suma tercer pretendiente en el fútbol chileno

“Es un buen jugador, lo hizo bien cuando jugó en nuestro país y creo que incluso ha sido capitán en Fortaleza, pero ninguna opción. Nos sorprendimos con la información”, le señalaron al medio desde la institución.

Juan Martín Lucero suena con fuerza para su regreso a Chile/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Agregando sobre los posibles refuerzos que podrían llegar en el ataque que “es algo que ya se viene hablando con el cuerpo técnico y la gente encargada”.

“Ahora tenemos al “Toro” y esperamos que siga. También tenemos a Diego (Valencia) que cuenta con la confianza de Daniel (Garnero), el puesto está cubierto. Francisco Rossel y Axel Cerda esperan su oportunidad”.

En la misma línea, el medio señala que les comentaron que no le revelaron los puestos que se buscará reforzar.

Publicidad