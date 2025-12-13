Colo Colo busca arquero. Brayan Cortés debe regresar tras finalizar su préstamo en Peñarol, pero ni el Cacique ni el meta quieren volver a unir caminos. Así, entre los rumores de mercado apareció Jaime Vargas en la órbita de los albos.

El joven golero de 21 años, de los registros de Deportes Recoleta en la Primera B, con 1,94 metros de altura, jugó los 30 partidos con su club en el ascenso y asoma como el arquero del futuro para el fútbol chileno.

Sin embargo, el ex delantero y hoy gerente deportivo de Recoleta, Sebastián González, aseguró que no ha habido ningún acercamiento de Colo Colo por Vargas.

“La verdad es que nos sorprendió de alguna manera, ya que se empezó a hacer viral la noticia, salió mucha información, pero más allá de esa sorpresa a nivel mediático, no ha llegado ninguna oferta por Jaime“, dijo Chamagol a Radio ADN.

Sondeos de Primera División, pero no de Colo Colo

El otrora delantero del Cacique agregó que “sí lo han sondeado algunos equipos, sobre todo de Primera División, pero directamente Colo Colo, la verdad es que no“.

De todas formas, el directivo de Deportes Recoleta expuso que “hablando del rumor, claro que es muy lindo que esté sonando en un equipo grande como Colo Colo. Es un arquero con mucha proyección, de un biotipo importante para el medio“.

“No hay arqueros que tengan la competencia que viene teniendo Jaime, con los minutos sumados en una categoría que es bastante exigente y en la que ha venido evolucionando en el puesto“, sentenció González.

Cabe recordar que incluso, Vargas fue nominado a la selección chilena por Nicolás Córdova en octubre pasado, para el amistoso contra Perú que dirigió Sebastián Miranda.

