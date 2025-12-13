Colo Colo no pierde el tiempo en el mercado de fichajes para el 2026 y se prepara para darle la bienvenida a su primer refuerzo. El Cacique sufrirá varias bajas para la próxima temporada, por lo que busca alternativas para potenciarse.

Nombres han aparecido y muchos en las últimas horas, pero hay uno con el que están avanzando rápidamente para sumarlo al plantel. Un viejo anhelo de Blanco y Negro se está acercando a pasos agigantados, al punto de que puede haber novedades en los próximos días.

Esto marcaría el regreso del jugador al fútbol chileno después de sólo seis meses. ¿Su última aventura? En la Unión Española que se fue al descenso y que cerró el año como uno de los peores equipos de la temporada 2025.

Nicolás Díaz cada vez más cerca de Colo Colo

En Colo Colo están haciendo todo lo posible para asegurar a su primer refuerzo para la temporada 2026. El Cacique está avanzando para cerrar un viejo anhelo, el que llegaría desde México: Nicolás Díaz.

Nicolás Díaz alista su arribo a Colo Colo en 2026. Foto: Photosport.

El defensor, que partiera a mitad de año al Puebla de México para reencontrarse con Pablo Guede, es el apuntado a tomar el lugar de Sebastián Vegas. Fue el periodista Christopher Brandt quien en las pantallas de ESPN reveló que “es un jugador que tiene muchas posibilidades de llegar al Estadio Monumental“.

Publicidad

Publicidad

Según el reportero, los cambios que hubo en su club en la Liga MX lo tienen buscando un regreso a Chile. “Tiene ganas de volver, fue a Puebla por Pablo Guede y ya no está. Pertenece al Xolos y están tratando de destrabar su situación para que venga a préstamo“.

ver también Entre Colo Colo, Católica y Querétaro: cuentan la firme sobre el futuro de Matías Palavecino

De hecho, en Colo Colo están más que interesados en tenerlo por pedido del propio Fernando Ortiz. “Le gusta jugar con un central zurdo, que es muy difícil encontrarlo. Vegas le gustaba por eso, más allá de que no rindió. Lo enfrentó muchas veces en México“.

Finalmente, el reportero avisó que el fichaje del zaguero estaría al caer y que es sólo cosa de tiempo para que sea oficial. “Podría avanzar en los próximos días“, sentenció.

Publicidad

Publicidad

Nicolás Díaz se acerca cada vez más a Colo Colo después de varios años de rumores. El Cacique renovará su defensa y apuesta por un central de 26 años para volver a pelear títulos.

¿Cuáles fueron los números de Nicolás Díaz en Puebla?

Nicolás Díaz cierra su etapa y suena en Colo Colo luego de haber disputado 15 partidos oficiales con el Puebla. En ellos no tuvo goles y aportó con 1 asistencia en los 1.292 minutos que acumula dentro de la cancha.