Universidad de Chile mira con mucha atención lo que pasó con Eduardo Vargas, luego de que se confirmó que no seguirá siendo jugador de Audax Italiano, en un mutuo acuerdo entre las partes.

Lejos de ser una pieza fundamental para el futuro proyecto del cuadro de La Florida, Turbomán quedará con el pase en su poder para poder negociar su futuro, donde de inmediato aparece la U en el mercado de fichajes para la temporada 2026.

Un fichaje que pudo ser hace seis meses pero que no se concretó, con cada una de las partes reaccionando con molestias por no llegar a un acuerdo, lo que también provocó un terremoto interno.

Esto fue clave para que el técnico Gustavo Álvarez tomara distancia con la directiva de Azul Azul, por lo que hay una herida abierta que debe ser cerrada en primera instancia para lograr su apoyo.

Los históricos jugadores de la U esperan por Eduardo Vargas. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

La U y Vargas quieren un perdonazo

Eduardo Vargas terminó de buena manera su etapa en Audax Italiano, aportando con goles y marcando, incluso, ante Colo Colo en el estadio Monumental, con una celebración mostrando su tatuaje de la U.

Una señal que ilusiona a los hinchas bullangueros para ver el retorno de uno de sus históricos goleadores, en compañía de Charles Aránguiz y Marcelo Díaz para la temporada 2026.

Para esto, la U lo tiene en carpeta, pero quieren, además, la opinión del próximo entrenador que quieren firmar antes de Navidad, de manera de tener su opinión con este movimiento.

Todo, porque los azules perderán, al menos, dos de sus delanteros y uno que está en duda, con las salidas de Nicolás Guerra, Rodrigo Contreras y el tema que está en duda con Lucas Di Yorio.

Algo que deberá definir Eduardo Vargas, donde también habrá importantes seguimientos desde el extranjero, aunque pareciera que, esta vez, su interés es mantenerse en el país.