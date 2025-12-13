Colo Colo cerró un 2025 para el olvido en el que ni siquiera logró clasificar a Copa Sudamericana. Sin objetivos alcanzados, el Cacique además perdió la Supercopa en Superclásico contra Universidad de Chile, todo en el año del centenario.

Se suponía que tenía que ser una temporada inolvidable, y lo fue en el sentido de que debe ser una de las más malas en la historia institucional y deportiva del Cacique.

En conversación con Radio ADN, el ex delantero y formado en Colo Colo, Sebastián González, disparó contra la gestión de Blanco y Negro.

“No fue un año bueno. Los colocolinos creíamos que el Centenario se iba a dar de otra manera, quizás con un título o clasificando a un torneo internacional para 2026, que era lo mínimo“, dijo Chamagol.

Año caótico: Colo Colo necesita orden

Agregó que “creo que es algo que te hace aterrizar y también mirar con otra perspectiva, sobre todo en el tema económico. Hay que darle un orden interno, uno ha visto que este año ha sido bastante caótico por momentos“.

“Esas son las cosas que se tienen que aterrizar con orden, con profesionalismo, con ideas y con trabajo, porque Colo Colo siempre se merece estar en los primeros lugares, pero para merecerlo también hay que hacer las cosas bien“, sentenció el viñamarino de 46 años.

Cabe recordar que junto a los deportivo, el centenario de Colo Colo fue empañado por la tragedia frente Fortaleza por Copa Libertadores y los posteriores castigos de Conmebol y suspensión de otras actividades.

Asimismo, no se puede olvidar que la concesionaria de Colo Colo vive en una eterna pugna entre los bloques de Aníbal Mosa, hoy en la presidencia, y la oposición de Vial/Ruiz-Tagle, una lucha de egos que de una un otra forma siempre termina restando para las metas albas.

