Hizo historia en Sydney 2000 y ahora apunta a la principal tarea de la Roja Sub 20: “Hay que competir”

La selección chilena sub 20 vuelve a jugar este martes en un partido clave para soñar con los octavos de final del Mundial. El elenco de Nicolás Córdova se mide ante Japón por la segunda fecha del grupo A y será en un Estadio Nacional que ya vendió todas sus localidades.

El duelo de está noche es determinante para las aspiraciones del equipo chileno ya que de sumar un triunfo ya se ubicaría en la parte alta de la zona y ya podría pensar en los octavos de final.

Lo que para un conocedor del tema como Sebastián González podría empezar a marcar parámetros para este plantel. “Empezar ganando en un mundial siempre es importante. Más allá del rival, es importante. Ahora hay que pensar que en estos torneos marcan un parámetro para lo que viene para los jugadores. Siempre está la ilusión de que puedan ser campeones del mundo, pero hay selecciones que marcan grandes diferencias”, aseguró en conversación con Redgol.

Por lo mismo, enfatizó que el objetivo es seguir puliendo está camada de jugadores y proyectar lo que viene a futuro. “Hay que competir con ellos, porque si a la selección le va bien también le va a bien a los clubes y a todos. Esperemos que muchos de los que están jugando puedan irse al extranjero”, expresó el gerente deportivo de Deportes Recoleta.

Incluso se abrió a la opción de mantener en el cargo a Córdova por lo que ha mostrado en la forma de trabajar las series menores. “Hay que tener un proyecto con ideas claras, hay que trabajar mucho en la selección. Hoy en día a nivel juveniles, tanto Nico como su staff, están haciendo un buen trabajo. Y si es el elegido para seguir en la selección, se le debe fortalecer”, recalcó “Chamagol”.

¿Quién transmite Chile vs Japón?

Este martes 30 de septiembre Chile juega contra Japón por la segunda fecha del Mundial Sub 20. El duelo está programado para las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

El partido será transmitido de forma gratuita por Chilevisión. También estará disponible en su página web y la aplicación MiChv. Además estará la opción por DSports y su servicio de DGO vía streaming.