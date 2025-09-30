Después del triunfo agónico en el debut, la Roja vuelve a la cancha para enfrentar la segunda fecha del Mundial Sub 20. Este martes 30 de septiembre a las 20:00 horas, el equipo de Nicolás Córdova enfrenta a Japón con la posibilidad de clasificar a los octavos de final.

El duelo de esta noche, que enfrenta a los dos líderes del Grupo A, será clave y también difícil. Así lo dejó claro el DT de la Roja, quien advirtió a sus jugadores sobre las fortalezas del equipo nipón.

“Es un rival muy complejo. Es un equipo dinámico que también pelea por la posesión y atacar a la profundidad. Será un partido donde vamos a tener que estar con las líneas cortas. Habrá que tener mucha paciencia porque es un equipo que cubre los espacios“, comentó.

Sobre el debut contra Nueva Zelanda, el DT manifestó: “Lamentablemente, la mayoría de estos jugadores tiene pocas vivencias a este nivel y, con un poco más de fineza, seguramente hacíamos un mejor partido. Esperamos mejorar porque el nivel de Japón es superior al de Nueva Zelanda“.

El aviso de Nicolás Córdova a la Roja en el Mundial Sub 20

“Les mostramos a los jugadores que hay distintas formas de defender y de atacar, por lo que presenta el rival. Eso no es un escenario que dependa de mí, sino del propio juego. Se dice ‘el técnico los echó para atrás’ y no existe eso”, complementó Nicolás Córdova.

Para esta noche, el DT formará con Sebastián Mella; Felipe Faúndez, Matías Pérez, Ian Garguez, Nicolás Suárez; Mario Sandoval, Lautaro Millán, Agustín Arce; Francisco Marchant, Juan Francisco Rossel y Emiliano Ramos.