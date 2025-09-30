Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mundial Sub 20

Chile vs Japón: cómo la Roja puede clasificar hoy a los octavos de final del Mundial Sub 20

Esta noche, la Roja enfrenta a Japón en la segunda fecha del Mundial Sub 20. Este mismo martes podría sellar su clasificación.

Por Javiera García L.

La Roja Sub 20 puede clasificar hoy
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTLa Roja Sub 20 puede clasificar hoy

Después del triunfo agónico en el debut, la Roja se prepara para un desafío mayor en la segunda fecha del Mundial Sub 20. Este martes 30 de septiembre, a las 20:00 horas, el equipo de Nicolás Córdova salta a la cancha del Estadio Nacional para enfrentar a Japón.

Será un duelo de líderes. Mientras Chile venció a Nueva Zelanda en su estreno (2-1), los nipones triunfaron sobre Egipto (2-0). Ambos tienen tres puntos en la cima del Grupo A, donde Japón saca una leve ventaja en la diferencia de gol (+2 vs +1).

Con este panorama, el vencedor de este duelo podría asegurar hoy mismo su presencia en los octavos de final.

¿Qué tiene que pasar para que Chile clasifique a octavos de final este mismo martes? Si la Roja le gana a Japón y, además, Nueva Zelanda y Egipto empatan en su partido, entonces la Roja quedaría como líder de su grupo con seis puntos y clasificada a los octavos.

Chile enfrenta a Japón esta noche | Photosport

Chile enfrenta a Japón esta noche | Photosport

¿Dónde ver a Chile vs Japón? Horario y transmisión de La Roja en el Mundial Sub 20

ver también

¿Dónde ver a Chile vs Japón? Horario y transmisión de La Roja en el Mundial Sub 20

El escenario que necesita la Roja para avanzar en el Mundial Sub 20

Cabe recordar que las dos primeras selecciones de cada grupo clasifican a los octavos de final. Si Chile gana y alcanza seis puntos, y Nueva Zelanda y Egipto empatan para sumar una unidad, entonces solo Japón (con tres unidades) podría alcanzar a los locales en la última fecha.

Publicidad

Eso en los supuestos. Por ahora, lo único cierto es que, para esta noche, la Roja formaría con Sebastián Mella; Felipe Faúndez, Matías Pérez, Ian Garguez, Nicolás Suárez; Mario Sandoval, Lautaro Millán, Agustín Arce; Francisco Marchant, Juan Francisco Rossel y Emiliano Ramos.

Lee también
El aviso de Nicolás Córdova a la Roja: "Habrá que tener paciencia"
Selección Chilena

El aviso de Nicolás Córdova a la Roja: "Habrá que tener paciencia"

Con un cambio clave: la formación de la Roja contra Japón
Selección Chilena

Con un cambio clave: la formación de la Roja contra Japón

Guarello y el difícil triunfo de La Rojita: "Tienen poca calle"
Selección Chilena

Guarello y el difícil triunfo de La Rojita: "Tienen poca calle"

Pedro Carcuro recuerda su relato emblema en TVN: "Le dije a..."
Chile

Pedro Carcuro recuerda su relato emblema en TVN: "Le dije a..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo