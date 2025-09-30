Después del triunfo agónico en el debut, la Roja se prepara para un desafío mayor en la segunda fecha del Mundial Sub 20. Este martes 30 de septiembre, a las 20:00 horas, el equipo de Nicolás Córdova salta a la cancha del Estadio Nacional para enfrentar a Japón.

Será un duelo de líderes. Mientras Chile venció a Nueva Zelanda en su estreno (2-1), los nipones triunfaron sobre Egipto (2-0). Ambos tienen tres puntos en la cima del Grupo A, donde Japón saca una leve ventaja en la diferencia de gol (+2 vs +1).

Con este panorama, el vencedor de este duelo podría asegurar hoy mismo su presencia en los octavos de final.

¿Qué tiene que pasar para que Chile clasifique a octavos de final este mismo martes? Si la Roja le gana a Japón y, además, Nueva Zelanda y Egipto empatan en su partido, entonces la Roja quedaría como líder de su grupo con seis puntos y clasificada a los octavos.

Chile enfrenta a Japón esta noche | Photosport

ver también ¿Dónde ver a Chile vs Japón? Horario y transmisión de La Roja en el Mundial Sub 20

El escenario que necesita la Roja para avanzar en el Mundial Sub 20

Cabe recordar que las dos primeras selecciones de cada grupo clasifican a los octavos de final. Si Chile gana y alcanza seis puntos, y Nueva Zelanda y Egipto empatan para sumar una unidad, entonces solo Japón (con tres unidades) podría alcanzar a los locales en la última fecha.

Publicidad

Publicidad

Eso en los supuestos. Por ahora, lo único cierto es que, para esta noche, la Roja formaría con Sebastián Mella; Felipe Faúndez, Matías Pérez, Ian Garguez, Nicolás Suárez; Mario Sandoval, Lautaro Millán, Agustín Arce; Francisco Marchant, Juan Francisco Rossel y Emiliano Ramos.