Chile disputa la segunda fecha del Mundial Sub 20. La Roja enfrenta a Japón en un partido clave para buscar la clasificación a octavos de final del torneo planetario.

Los dirigidos por Nicolás Córdova ganaron en su estreno ante Nueva Zelanda. En un partido muy complejo, la selección nacional se impuso por 2-1 con gol al minuto 97 de Ian Garguez. Ahora ante los asiáticos promete ser un partidazo.

¿Dónde ver a Chile vs Japón?

La Roja Sub 20 podrá ser vista en TV abierta por Chilevisión, mientras que en el cable irá por la señal de DSports. También el encuentro estará disponible por las plataformas digitales de CHV y por DGO en streaming.

¿A qué hora es el partido del Mundial Sub 20?

Chile y Japón se medirán este martes 30 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Difícil partido para La Roja Sub 20

En el papel, Japón asoma como el rival más complejo del Grupo A. Los asiáticos comenzaron derrotando por 2-0 a Egipto en la primera jornada de la Copa del Mundo Sub 20. Por esta razón, ante Chile podrían definir la clasificación a los octavos de final.

Si bien La Roja por momentos no mostró una buena imagen ante Nueva Zelanda, los dirigidos por Nicolás Córdova se quedaron con la victoria y bien se dice que es mejor corregir cuando se gana. Ante los nipones será una prueba de fuego para saber para qué está la selección chilena.

La Roja sabe que se juega el paso a la siguiente ronda y ante uno de los países que suele trabajar bien a nivel juvenil. Egipto y Nueva Zelanda, los otros integrantes del Grupo A, se enfrentarán entre sí a las 17:00 horas también en el Estadio Nacional, a modo de partido preliminar.