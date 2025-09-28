Con infartante gol de Ian Garguez, la selección de Chile Sub 20 superó al final a su similar de Nueva Zelanda en el debut del Mundial de la categoría. Y pese al triunfo, la sensación no fue de las mejores en el fútbol nacional.

Es que Nicolás Córdova sigue siendo cuestionado, donde sus dirigidos no mostraron buena cara en el estreno. Por ello, uno que vivió la gloria con las fuerzas juveniles habló fuerte y claro.

Rodrigo Tello, quien integró la Roja Sub 23 que ganó la medalla de bronce en Sydney 2000 con Nelson Acosta al mando, habló desde el Estadio Nacional sobre el estreno chileno y lo que viene en el siguiente desafío.

Le puso tarea a Córdova y Chile Sub 20

Rodrigo Tello habló con RedGol y en la sinceridad del relato, dijo que no lo convenció el debut de Chile Sub 20 pese al triunfo. Por eso, puso la alerta pensando que ahora viene una potencia como Japón.

Es importante empezar ganando, los primeros partidos son para sacar puntos. Chile tuvo suerte al final por el gol, pero tiene que mejorar mucho”, desclasificó el zurdo nacido en U de Chile.

En cuanto a su jugador favorito, el medallista de bronce en el año 2000 no dudó en nombrar a Sebastián Mella, diciendo que el “arquero anduvo muy bien, en las jugadas que tuvo actuó muy bien”.

Finalmente, y en relación al desafío de este martes ante Japón, Rodrigo Tello le puso tarea a Nicolás Córdova como DT. “Chile tiene que trabajar bastante”, cerró el ex jugador de la Roja.

