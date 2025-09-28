Luego de su debut triunfal ante un repleto Estadio Nacional, donde derrotaron en la agonía por 2-1 a Nueva Zelanda, la Selección Chilena buscará asegurar de forma temprana su clasificación para los octavos de final del Mundial Sub 20.

En su segundo encuentro por el Grupo A de la Copa del Mundo juvenil, la escuadra que dirige Nicolás Córdova enfrentará su desafío más complejo, cuando reciba en Ñuñoa al poderoso Japón, que viene de vencer a Egipto por 2-0 en el inicio del torneo.

¿Cuándo juegan Chile vs. Japón?

El encuentro por la segunda jornada del Mundial Sub 20 entre La Roja y los nipones se llevará a cabo este martes 30 de septiembre, a partir de las 20:00 horas en el Estadio Nacional de Santiago.

Previo al duelo entre Chile y Japón, ese mismo día pero a las 17:00 horas se enfrentarán en el Coloso de Ñuñoa las escuadras de Egipto y Nueva Zelanda.

¿Dónde ver EN VIVO el duelo por el Mundial Sub 20?

Los partidos de La Roja de Nicolás Córdova irán en vivo por TV a través de Chilevision y de forma ONLINE por las plataformas digitales como www.chilevision.cl o la app MiCHV.

Ojo, si bien CHV transmitirá otros duelos del certamen mundialista, no lo hará en su totalidad, ya que la única opción de ver TODOS los partidos del mundial EN VIVO es a través del cableoperador DIRECTV , a través de su señal deportiva de TV, DSports (610/1610), de forma online por su plataforma DGO y también estará disponible en Amazon Prime Video con previa suscripción al servicio de streaming.

Todos los partidos de Chile se disputarán en Santiago, y por eso te invitamos a revisar toda la información sobre la programación: fechas, horarios y cómo ver los encuentros.

Así está la Tabla de Posiciones del Grupo A

De cara al enfrentamiento que sostendrán por el Mundial Sub 20, las selecciones de Chile y Japón son líderes de la zona con tres puntos, con mejor diferencia de gol para los asiáticos con +2 contra +1 de los nacionales. Nueva Zelanda y Egipto son colistas sin sumar unidades.

