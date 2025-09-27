La espera terminó y comienza la Copa del Mundo Sub 20 en Chile. La Roja iniciará su aventura en el torneo de la FIFA enfrentando a Nueva Zelanda en el Estadio Nacional.

Los dirigidos por Nicolás Córdova llevan largos meses de preparación de cara a esta competición. Al ser el país anfitrión, La Roja tendrá una misión especial de hacer un buen papel e intentar dejar la bandera nacional en lo más alto posible.

La última vez que Chile disputó una Copa del Mundo Sub 20, fue en el muy lejano 2013. En ese año, los dirigidos por Mario Salas llegaron a cuartos de final en Turquía, siendo eliminados por Ghana. Esta vez, el plantel de Córdova intentará escribir su propia historia.

Minuto a minuto de Chile vs Nueva Zelanda