Mundial Sub 20

Chile vs Nueva Zelanda MINUTO A MINUTO: La Roja debuta en el Mundial Sub 20 2025

La Roja Sub 20 hace su estreno en la Copa del Mundo de la categoría. Los dirigidos por Nicolás Córdova quieren comenzar con una victoria.

Por César Vásquez

Chile comienza su aventura mundialista ante Nueva Zelanda.
© JAVIER TORRES/PHOTOSPORTChile comienza su aventura mundialista ante Nueva Zelanda.

La espera terminó y comienza la Copa del Mundo Sub 20 en Chile. La Roja iniciará su aventura en el torneo de la FIFA enfrentando a Nueva Zelanda en el Estadio Nacional.

Los dirigidos por Nicolás Córdova llevan largos meses de preparación de cara a esta competición. Al ser el país anfitrión, La Roja tendrá una misión especial de hacer un buen papel e intentar dejar la bandera nacional en lo más alto posible.

La última vez que Chile disputó una Copa del Mundo Sub 20, fue en el muy lejano 2013. En ese año, los dirigidos por Mario Salas llegaron a cuartos de final en Turquía, siendo eliminados por Ghana. Esta vez, el plantel de Córdova intentará escribir su propia historia.

Minuto a minuto de Chile vs Nueva Zelanda

La transmisión del partido

El partido entre Chile y Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20 podrá ser visto en TV abierta por Chilevisión y sus señales digitales. Mientras que en el cable estará disponible por DSports y el streaming de este llamado DGO.

Así luce el camarín

Ya descansan en el Estadio Nacional las camisetas de los jugadores de Chile, quienes a partir de las 20:00 horas saltarán al terreno de juego ante Nueva Zelanda.

¡Comienza el sueño mundialista!

Hola amigos, bienvenidos a la transmisión minuto a minuto de Chile vs Nueva Zelanda. La Roja Sub 20 inicia su aventura en la Copa del Mundo, donde tendrá la presión de ser el país anfitrión.

