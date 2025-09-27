Este sábado arranca el Mundial sub 20 de la FIFA, certamen continental que se celebrará entre el próximo sábado 27 de septiembre y el domingo 19 de octubre en cuatro estadios chilenos: Estadio Nacional, Elías Figueroa de Valparaíso, Fiscal de Talca y El Teniente de Rancagua.

Nicolás Córdova lidera a La Roja, que seráanfitrión y por consiguiente será parte del grupo A del certamen planetario, enfrentando a los siempre complejos combinados de Nueva Zelanda, Japón y Egipto.

¿Dónde ver los partidos del Mundial Sub 20?

Los partidos de La Roja de Nicolás Córdova irán en vivo por TV a través de CHV y de forma ONLINE por las plataformas digitales como www.chilevision.cl o la app MiCHV.

Ojo, si bien CHV transmitirá otros duelos del certamen mundialista, no lo hará en su totalidad, ya que la única opción de ver TODOS los partidos del mundial EN VIVO es a través del cableoperador DIRECTV , a través de su señal deportiva de TV, DSports (610/1610), de forma online por su plataforma DGO .

¿Cuándo juega Chile en el Mundial sub 20?

La selección chilena de Nicolás Córdova enfrentará por la fase de grupos a los combinados recientemente mencionados en las siguientes fechas:

Chile vs. Nueva Zelanda el 27 de septiembre a las 20:00 horas de Chile en el Estadio Nacional.

en el Estadio Nacional. Chile vs. Japón el 30 de septiembre a las 20:00 horas de Chile en el Estadio Nacional.

en el Estadio Nacional. Chile vs. Egipto el 3 de octubre a las 20:00 horas de Chile en el Estadio Nacional.

Las entradas para la cita planetaria están disponibles en el sitio web Ticketplus.

El debut de La Roja en la cita planetaria será frente a Nueva Zelanda

