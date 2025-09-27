¡Llegó el día! Hoy comienza el Mundial Sub 20 de la FIFA, torneo internacional que se disputará hasta el domingo 19 de octubre en cuatro estadios de Chile: Estadio Nacional, Elías Figueroa de Valparaíso, Fiscal de Talca y El Teniente de Rancagua.

La Selección Chilena, que será local y está dirigida por Nicolás Córdova, jugará en el Grupo A junto a Nueva Zelanda, Japón y Egipto, equipos que pueden ser muy difíciles. Te contamos cómo será la transmisión del primer duelo de La Roja.

¿A qué hora juega Chile y dónde ver EN VIVO?

Chile vs. Nueva Zelanda se enfrentan este sábado 27 de septiembre a las 20:00 horas de Chile , en el Estadio Nacional, en el marco de la inauguración del Mundial Sub 20.

Los partidos de La Roja de Nicolás Córdova irán en vivo por TV a través de CHV y de forma ONLINE por las plataformas digitales como www.chilevision.cl o la app MiCHV.

Ojo, si bien CHV transmitirá otros duelos del certamen mundialista, no lo hará en su totalidad, ya que la única opción de ver TODOS los partidos del mundial EN VIVO es a través del cableoperador DIRECTV , a través de su señal deportiva de TV, DSports (610/1610), de forma online por su plataforma DGO y también estará disponible en Amazon Prime Video con previa suscripción al servicio de streaming.

Todos los partidos de Chile se disputarán en Santiago, y por eso te invitamos a revisar toda la información sobre la programación: fechas, horarios y cómo ver los encuentros.

Formación de Chile en el debut del Mundial Sub 20

Para esta noche, Chile formará con Ignacio Sáez; Felipe Faúndez, Ian Garguez, Milovan Celis, Nicolás Suárez; Mario Sandoval, Joaquín Silva, Agustín Arce (Lautaro Millán); Emiliano Ramos, Juan Francisco Rossel y Rodrigo Godoy.