En los próximos días arranca el Mundial sub 20 de la FIFA, certamen continental que se celebrará entre el próximo sábado 27 de septiembre y el domingo 19 de octubre en cuatro estadios chilenos; el Estadio Nacional, el Elías Figueroa de Valparaíso, el Fiscal de Talca y El Teniente de Rancagua.

La Roja, liderada por Nicolás Córdova, hará de anfitrión y por consiguiente será parte del grupo A del certamen planetario, enfrentando a los siempre complejos combinados de Nueva Zelanda, Japón y Egipto.

Encuentros que se jugarán en su totalidad en Santiago y es en ese contexto que te invitamos a conocer todos los detalles de su programación, día, horarios y transmisión de la cita planetaria.

¿Cuándo juega Chile en el Mundial sub 20?

La selección chilena de Nicolás Córdova enfrentará por la fase de grupos a los combinados recientemente mencionados en las siguientes fechas:

Chile vs. Nueva Zelanda el 27 de septiembre a las 20:00 horas de Chile en el Estadio Nacional.

en el Estadio Nacional. Chile vs. Japón el 30 de septiembre a las 20:00 horas de Chile en el Estadio Nacional.

en el Estadio Nacional. Chile vs. Egipto el 3 de octubre a las 20:00 horas de Chile en el Estadio Nacional.

Las entradas para la cita planetaria están disponibles en el sitio web Ticketplus.

¿Dónde ver a La Roja sub 20 y todo el Mundial?

Los partidos de La Roja de Nicolás Córdova irán en vivo por TV a través de CHV y de forma ONLINE por las plataformas digitales como www.chilevision.cl o la app MiCHV.

Ojo, si bien CHV transmitirá otros duelos del certamen mundialista, no lo hará en su totalidad, ya que la única opción de ver TODOS los partidos del mundial EN VIVO es a través del cableoperador DIRECTV , a través de su señal deportiva de TV, DSports y de forma online por su plataforma DGO.

CHV y DIRECTV transmitirán los partidos de La Roja en el Mundial sub 20. (Foto: Javier Torres/Photosport)

Nómina de Chile para el Mundial sub 20:

ARQUEROS

Sebastián Mella – Huachipato

Ignacio Sáez – Universidad de Chile

Gabriel Maureira – Colo-Colo

DEFENSAS

Ian Garguez – Palestino

Matías Pérez – Lecce (ITA)

Nicolás Suarez – Colo-Colo

Felipe Faúndez – O’Higgins

Patricio Romero – Cobreloa

Milován Celis – Unión Española

MEDIOCAMPISTAS

Joaquín Silva – Santiago Wanderers

Lautaro Millán – Independiente (ARG)

Agustín Arce – Deportes Limache

Nicolás Cárcamo – Huachipato

Mario Sandoval – Audax Italiano

Flavio Moya – Universidad de Chile

DELANTEROS

Willy Chatiliez – Huesca (ESP)

Francisco Rossel – Universidad Católica

Francisco Marchant – Colo-Colo

Rodrigo Godoy – O’Higgins

Vicente Álvarez – Unión San Felipe

Emiliano Ramos – Everton

Grupos del Mundial sub 20 de Chile: