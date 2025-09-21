En los próximos días arranca el Mundial sub 20 de la FIFA, certamen continental que se celebrará entre el próximo sábado 27 de septiembre y el domingo 19 de octubre en cuatro estadios chilenos; el Estadio Nacional, el Elías Figueroa de Valparaíso, el Fiscal de Talca y El Teniente de Rancagua.
La Roja, liderada por Nicolás Córdova, hará de anfitrión y por consiguiente será parte del grupo A del certamen planetario, enfrentando a los siempre complejos combinados de Nueva Zelanda, Japón y Egipto.
Encuentros que se jugarán en su totalidad en Santiago y es en ese contexto que te invitamos a conocer todos los detalles de su programación, día, horarios y transmisión de la cita planetaria.
¿Cuándo juega Chile en el Mundial sub 20?
La selección chilena de Nicolás Córdova enfrentará por la fase de grupos a los combinados recientemente mencionados en las siguientes fechas:
- Chile vs. Nueva Zelanda el 27 de septiembre a las 20:00 horas de Chile en el Estadio Nacional.
- Chile vs. Japón el 30 de septiembre a las 20:00 horas de Chile en el Estadio Nacional.
- Chile vs. Egipto el 3 de octubre a las 20:00 horas de Chile en el Estadio Nacional.
Las entradas para la cita planetaria están disponibles en el sitio web Ticketplus.
¿Dónde ver a La Roja sub 20 y todo el Mundial?
Los partidos de La Roja de Nicolás Córdova irán en vivo por TV a través de CHV y de forma ONLINE por las plataformas digitales como www.chilevision.cl o la app MiCHV.
Ojo, si bien CHV transmitirá otros duelos del certamen mundialista, no lo hará en su totalidad, ya que la única opción de ver TODOS los partidos del mundial EN VIVO es a través del cableoperador DIRECTV, a través de su señal deportiva de TV, DSports y de forma online por su plataforma DGO.
CHV y DIRECTV transmitirán los partidos de La Roja en el Mundial sub 20. (Foto: Javier Torres/Photosport)
Nómina de Chile para el Mundial sub 20:
ARQUEROS
- Sebastián Mella – Huachipato
- Ignacio Sáez – Universidad de Chile
- Gabriel Maureira – Colo-Colo
DEFENSAS
- Ian Garguez – Palestino
- Matías Pérez – Lecce (ITA)
- Nicolás Suarez – Colo-Colo
- Felipe Faúndez – O’Higgins
- Patricio Romero – Cobreloa
- Milován Celis – Unión Española
MEDIOCAMPISTAS
- Joaquín Silva – Santiago Wanderers
- Lautaro Millán – Independiente (ARG)
- Agustín Arce – Deportes Limache
- Nicolás Cárcamo – Huachipato
- Mario Sandoval – Audax Italiano
- Flavio Moya – Universidad de Chile
DELANTEROS
- Willy Chatiliez – Huesca (ESP)
- Francisco Rossel – Universidad Católica
- Francisco Marchant – Colo-Colo
- Rodrigo Godoy – O’Higgins
- Vicente Álvarez – Unión San Felipe
- Emiliano Ramos – Everton