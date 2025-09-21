El Mundial Sub 20 de Chile 2025 está a la vuelta de la esquina y la selección nacional dirigida por Nicolás Córdova tiene la misión de hacer una buena presentación como local. La Roja debuta este sábado 27 de septiembre contra Nueva Zelanda.

Pese a que en el ambiente hay un grado de confianza y expectativa en lo que pueda hacer Nicolás Córdova con la selección sub 20, como anfitrión y ya con experiencia en La Roja adulta. Pero Héctor Robles reconoció que no se ilusiona en lo más mínimo.

El ex entrenador de la selección chilena chilena no confía en los jugadores juveniles argumentando que con suerte juegan en sus equipos y deja una crítica para el DT. Es que La Roja partió como avión en el Sudamericano y en la fase final se desinfló.

“¿Por qué vamos a tener una gran expectativa si estos chicos ni siquiera son titulares en sus equipos? Los que juegan lo hacen sólo por la regla que lo exige“, dijo Robles a El Mercurio.

El Mundial Sub 20 y los registros de Robles

El ex DT de Wanderers y la selección nacional juvenil sentenció que “Chile juega la Copa del Mundo porque es el anfitrión, si no, no estaríamos hablando de esto. No veo a ningún chico de la Sub 20 que pueda ser titular indiscutido en la selección adulta. En Chile ese proceso es más tardío“.

Cabe recordar que el Mundial Sub 20 se disputará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre, con sede en Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca. Chile ocupa el Grupo A junto a Nueva Zelanda, Japón y Egipto.

En lo que respecta a Robles, el Choro dirigió la Sub 20 en el Sudamericano 2017 (eliminados últimos en el grupo) y el Chile 2019 (eliminados penúltimos en el grupo).

Eso sí, en los Juegos Suramericanos de Cochabamba 2018, la selección chilena sub 19 de Héctor Robles consiguió medalla de oro al derrotar por 1-0 a Uruguay en la final del estadio Félix Capriles.

