Queda muy poco para el inicio del Mundial Sub-20 que se disputará en Chile, y el técnico de la Roja, Nicolás Córdova, ya entregó la nómina de jugadores que representarán al país en la importante cita mundialista en donde la Roja competirá en el grupo A.
El torneo reunirá a 24 selecciones en cuatro ciudades chilenas y contará con la presencia de grandes figuras del fútbol internacional que comenzará el próximo 27 de septiembre, con Santiago, Rancagua, Valparaíso y Talca como sedes para los encuentros.
Los rivales de Chile en el Mundial Sub-20
La Roja protagonizará el partido inaugural contra Nueva Zelanda el próximo 27 de septiembre. El martes 30, Chile enfrentará a Japón y cerrando la fase de grupos, los dirigidos por Nicolás Córdova jugarán contra Egipto el viernes 3 de octubre.
Así quedaron los grupos
- Grupo A: Chile, Nueva Zelanda, Japón y Egipto
- Grupo B: República de Corea, Ucrania, Paraguay y Panamá
- Grupo C: Brasil, México, Marruecos y España
- Grupo D: Italia, Australia, Cuba, Argentina
- Grupo E: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica
- Grupo F: Colombia, Arabia Saudí, Noruega y Nigeria.
Chile debutará contra Nueva Zelanda/Photosport
Esta es la nómina de la Roja
El pasado 18 de septiembre, Nicolás Córdova y la Selección Chilena revelaron a los jugadores que serán parte de la cita mundialista con grandes sorpresas, entre ellas las ausencias de Iván Román, que según señalan tendría como motivo el no ser cedido por el Atlético Mineiro y Damián Pizarro.
Los 21 nominados que jugarán en el Mundial con Chile
ARQUEROS
- Sebastián Mella – Huachipato
- Ignacio Sáez – Universidad de Chile
- Gabriel Maureira – Colo-Colo
DEFENSAS
- Ian Garguez – Palestino
- Matías Pérez – Lecce (ITA)
- Nicolás Suarez – Colo-Colo
- Felipe Faúndez – O’Higgins
- Patricio Romero – Cobreloa
- Milován Celis – Unión Española
MEDIOCAMPISTAS
- Joaquín Silva – Santiago Wanderers
- Lautaro Millán – Independiente (ARG)
- Agustín Arce – Deportes Limache
- Nicolás Cárcamo – Huachipato
- Mario Sandoval – Audax Italiano
- Flavio Moya – Universidad de Chile
DELANTEROS
- Willy Chatiliez – Huesca (ESP)
- Francisco Rossel – Universidad Católica
- Francisco Marchant – Colo-Colo
- Rodrigo Godoy – O’Higgins
- Vicente Álvarez – Unión San Felipe
- Emiliano Ramos – Everton