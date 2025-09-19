Queda muy poco para el inicio del Mundial Sub-20 que se disputará en Chile, y el técnico de la Roja, Nicolás Córdova, ya entregó la nómina de jugadores que representarán al país en la importante cita mundialista en donde la Roja competirá en el grupo A.

El torneo reunirá a 24 selecciones en cuatro ciudades chilenas y contará con la presencia de grandes figuras del fútbol internacional que comenzará el próximo 27 de septiembre, con Santiago, Rancagua, Valparaíso y Talca como sedes para los encuentros.

Los rivales de Chile en el Mundial Sub-20

La Roja protagonizará el partido inaugural contra Nueva Zelanda el próximo 27 de septiembre. El martes 30, Chile enfrentará a Japón y cerrando la fase de grupos, los dirigidos por Nicolás Córdova jugarán contra Egipto el viernes 3 de octubre.

Así quedaron los grupos

Grupo A: Chile, Nueva Zelanda, Japón y Egipto

Grupo B: República de Corea, Ucrania, Paraguay y Panamá

Grupo C: Brasil, México, Marruecos y España

Grupo D: Italia, Australia, Cuba, Argentina

Grupo E: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica

Grupo F: Colombia, Arabia Saudí, Noruega y Nigeria.

Chile debutará contra Nueva Zelanda/Photosport

Esta es la nómina de la Roja

El pasado 18 de septiembre, Nicolás Córdova y la Selección Chilena revelaron a los jugadores que serán parte de la cita mundialista con grandes sorpresas, entre ellas las ausencias de Iván Román, que según señalan tendría como motivo el no ser cedido por el Atlético Mineiro y Damián Pizarro.

Los 21 nominados que jugarán en el Mundial con Chile

ARQUEROS

Sebastián Mella – Huachipato

Ignacio Sáez – Universidad de Chile

Gabriel Maureira – Colo-Colo

DEFENSAS

Ian Garguez – Palestino

Matías Pérez – Lecce (ITA)

Nicolás Suarez – Colo-Colo

Felipe Faúndez – O’Higgins

Patricio Romero – Cobreloa

Milován Celis – Unión Española

MEDIOCAMPISTAS

Joaquín Silva – Santiago Wanderers

Lautaro Millán – Independiente (ARG)

Agustín Arce – Deportes Limache

Nicolás Cárcamo – Huachipato

Mario Sandoval – Audax Italiano

Flavio Moya – Universidad de Chile

DELANTEROS