Con el Mundial Sub-20 a la vuelta de la esquina, Chile ya tiene todo armado con el fin de ser un buen anfitrión y una escuadra competitiva. En ese sentido, Nicolás Córdova lanzó la lista de los jugadores definitivos que jugarán la cita planetaria, dejando fuera a nombres como Iván Román y Damián Pizarro.

Los descartados figuran entre las grandes figuras que presentaba la Selección Chilena en la cita planetaria. No obstante, sus respectivos equipos pusieron trabas para sus salidas y ahora Nico Córdova tendrá que sacarle desempeño a La Rojita sin pensar en ellos.

La localía sigue siendo la gran fortaleza del elenco juvenil que representará a nuestro país. Además, el Grupo A, en el que Chile es cabeza de serie, parece bastante accesible, con Nueva Zelanda, Egipto y Japón como rivales.

¿Qué dice la Inteligencia Artificial sobre el desempeño de la Sub-20?

Miradas objetivas podemos buscar en muchas partes. Pero, en este último tiempo, una sobresale por sobre el resto. Se trata de la visión de la Inteligencia Artificial, que suele poner parámetros por medio para efectuar su análisis.

En este caso, le preguntamos a Copilot, la IA de Microsoft, sobre el desempeño de La Rojita en el Mundial, con la siguiente pregunta: “Considerando que se juega en Chile y que ya está lista la nómina, ¿cómo crees que le irá a la Selección Chilena en el Mundial Sub-20?“.

Para la IA todo está claro. “Chile tiene todas las herramientas para avanzar a octavos de final, gracias al grupo accesible y al impulso local. En cuartos, la exigencia sube al cruzarse con campeones de otros grupos (por ejemplo, España o Brasil), donde la falta de contundencia podría dejar a La Roja fuera“, empezó diciendo.

“Un cuarto de final parece el escenario más factible, con opciones de más si el equipo mejora su eficacia ofensiva“, cerró la Inteligencia Artificial de Microsoft.

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la Selección Chilena Sub-20, según la IA?

Entre las ventajas de la Selección, Copilot se centra en la localía, el apoyo masivo que se espera, algunos jugadores con rodaje europeo (Willy Chatiliez y Matías Pérez), los arqueros de nivel (Ignacio Sáez, Sebastián Mella y Gabriel Maureira) y la versatilidad del mediocampo (destacando a Mario Sandoval y a Flavio Moya).

Mientras tanto, la IA también da las debilidades de Chile: un rendimiento irregular, la falta de capitalización de las oportunidades de gol, un plantel corto en ataque y una posible presión extra por ser anfitrión.