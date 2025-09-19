Es tendencia:
Mundial Sub-20

Tuvo un breve paso en la U, brilla en España y ahora es una de las sorpresas del Mundial Sub-20

Nicolás Córdova reveló la nómina de los jugadores que enfrentarán la cita mundialista con grandes sorpresas.

Por Andrea Petersen

La Roja reveló a los jugadores que serán parte del Mundial 2025.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTLa Roja reveló a los jugadores que serán parte del Mundial 2025.

El Mundial Sub-20 está por comenzar y la Selección Chilena confirmó la nómina de jugadores que estarán presentes en la esperada cita mundialistas, entre ellos Willy Chatiliez, mediapunta de 19 años fichó con el SD Huesca de España.

Hace finales del 2024, en una entrevista con AS, el jugador señaló: “Es un sueño representar a Chile en un Mundial, creo que es el momento ideal para mí. Me siento muy preparado por la experiencia y listo por si me necesitan. Además, sería la oportunidad de regresar a Chile y que me vean”.

El sueño que cumplió Willy Chatiliez con la Roja

Ahora, tras conocer que será parte del Mundial Sub-20 que se desarrollará en Chile, no ocultó su alegría en redes sociales en donde señaló: “Feliz y orgulloso. Lo daremos todo por Chile”.

La carrera de Willy Chantiliez

El jugador de madre chilena y padre francés nació en Santiago, comenzando su carrera en Universidad de Chile en donde tuvo un breve paso antes de saltar al CDA. Por el trabajo de sus padres, emigraron a Barcelona en donde continuó su carrera futbolística.

Willy Chatiliez entró en la nómina de la Roja/Photosport

Mi madre es chilena y también tengo la nacionalidad francesa porque mi papá es francés. Y al pasar diez años acá también tengo la nacionalidad española”, explicó a AS el 2024.

Agregando que su amor por el futbol fue inculcado por su padre. “Ha hecho todos los deportes que te puedas imaginar. Pero siempre más como un pasatiempo que como trabajo”.

¿Cuándo comienza el Mundial Chile Sub-20?

La cita mundialista comenzará el próximo 27 de septiembre en donde Chile, al ser el anfitrión, protagoniza el partido inaugural contra Nueva Zelanda.

Estos son los grupos de la cita mundialista

  • Grupo A: Chile, Nueva Zelanda, Japón y Egipto
  • Grupo B: República de Corea, Ucrania, Paraguay y Panamá
  • Grupo C: Brasil, México, Marruecos y España
  • Grupo D: Italia, Australia, Cuba, Argentina
  • Grupo E: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica
  • Grupo F: Colombia, Arabia Saudí, Noruega y Nigeria
