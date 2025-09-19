Guarello deja la grande con denuncia sobre figura de la Roja Sub 20: “Es demente”

La selección chilena ya se mentaliza en el Mundial Sub 20 que comienza en los próximos días. Nicolás Córdova entregó la lista oficial con varias sorpresas para buscar hacer historia en el país.

Entre los radicados en el listado asoman nombres como Emiliano Ramos, que es titular indiscutido en Everton. El puntero zurdo incluso sumó minutos en las Eliminatorias ante Uruguay.

Lo que desató varios rumores entorno al jugador ruletero y que hasta lo ubicaron como próximo fichaje del Manchester United. “Preguntaron por él y sus características”, indicaron sobre Ramos. en dicho partido por la última fecha de clasificatorias, hasta un veedor del cuadro inglés llegó al Estadio Nacional para verlo en cancha.

Guarello realiza grave denuncia en la Roja sub 20

El tema es que dicha operación desató la furia de Juan Cristóbal Guarello que no se guardó nada en La Hora de King Kong. El periodista acusó que ay un mal manejo entorno a la Roja y que uno de los principales afectados podría ser Emiliano Ramos.

“El humo que le están tirando a Ramos es demente. no sé si es de grupo Pachuca, la escudería… pero yo lo dije, si lo pusieron de titular contra Uruguay, empieza de inmediato al humo”, acusó.

Pero tras ello, apuntó a las posibles maniobres que habrían desde la interna de la selección y que ponen bajo la duda el proceso de Nico Córdova.

“Ahora lo colocan en el Manchester United… ¿Que tiene de malo? lo llenan de cuentos, y en vez de pensar en Everton y la selección piensa en el Manchester United. Además queda sospechada la selección, ya que se dice que ‘lo pusieron de titular para subirle el precio’”, expresó en su canal de Youtube.

Así las cosas, el extremo izquierdo de 20 años tiene un valor de 500 mil euros según Transfermarkt. Además su contrato con Everton se extiende hasta 2026. Por lo que ahora el Mundial será su gran vitrina para confirmar su nominación en la Roja.