Pese a que ya pasaron varias horas tras el la dura derrota y eliminación de la Sub 20 ante México en el Mundial, las críticas contra Nicolás Córdova no paran. El DT está en el ojo del huracán y son varios los que siguen esperan su mea culpa.

Sin embargo, este no ha llegado. Tras el 4-1 en contra el DT apuntó, sin dar ningún nombre en particular, a varios responsables, algo que ha molestado de sobremanera al medio.

Así lo dejó en claro Juan Cristóbal Guarello, quien en su calidad de comentarista en Radio Agricultura dudó de las razones para que Córdova siga con sus labores en la ANFP. Es más, hasta dio de ejemplo a un histórico que renunció en la Sub 20 por los malos resultados.

ver también La frase que lanzó Nicolás Córdova y que hizo enojar a la ANFP: tuvo que disculparse

La rabia de Guarello por Nicolás Córdova que no renuncia

El periodista partió diciendo que “Nicolás Córdova pudo tener un poco de sensates, salir con la frente en alto y decir que ‘nos fue mal, no fue los esperamos y tengo una gran responsabilidad de todo esto’. Pero salir a disparar para salvarte solo, eso no. El mundo del fútbol se da cuenta de eso y dicen que este se salva solo”.

“Cuando Fernando ‘Palito’ Cavalleri fue al Sudamericano Sub 20 del 2003 él sentía que tenía un gran equipo y se fue eliminado en la primera ronda. Llegó al aeropuerto y presentó su renuncia al tiro, afirmando que ya no tenía nada que hacer”, agregó.

Nicolás Córdova ganó apenas un partido de los cuatro que dirigió en este Mundial Sub 20 con Chile. | Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, Guarello se la jugó con una osada teoría: “Yo creo que Córdova debe creer que sigue teniendo una oportunidad en la selección adulta. Por eso se queda. ¿O si no para qué se queda?”.

“No le creo nada a Córdova. Además, no murió con dignidad. Se fue disparando contra todos. Él tuvo una pequeña culpa, pero no, después afirmó que no le dieron lo que él pidió. Ese análisis entrégaselo en un papel en la ANFP, pero eso de salir a ensuciar a todos, eso no se hace”, añadió.

ver también ¿Lo despiden? La única persona que respalda a Nicolás Córdova tras el fracaso en el Mundial Sub 20

Para cerrar, el comunicador afirmó que “hay un momento en que tienes que actuar con dignidad y morir con la tuya”.

Publicidad