Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mundial Sub 20

¿Lo despiden? La única persona que respalda a Nicolás Córdova tras el fracaso en el Mundial Sub 20

El entrenador de la selección chilena Sub 20 está muy cuestionado tras el triste rendimiento de su equipo en la Copa del Mundo.

Por Carlos Silva Rojas

Nicolás Córdova es muy cuestionado.
© SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORTNicolás Córdova es muy cuestionado.

Las métricas sí lo acompañaron, pero los resultados no. La selección chilena de Nicolás Córdova vivió un rotundo fracaso en el Mundial Sub 20 que se disputa en el país, donde quedó eliminada.

La Roja jugó un total de cuatro partidos y perdió tres, y este martes quedó afuera en octavos de final tras ser vapuleada por México, que se impuso por un categórico 4-1 en Valparaíso.

Tras la eliminación, Córdova respondió a las críticas y lanzó feas declaraciones, donde dejó entrever que no era el único responsable por los malos resultados y cargó contra los dirigentes de la ANFP.

La firme defensa a una de las figuras de la Roja Sub 20: “Siempre van a encontrar el pero”

ver también

La firme defensa a una de las figuras de la Roja Sub 20: “Siempre van a encontrar el pero”

El único dirigente que respalda a Nicolás Córdova en la selección chilena

La continuidad de Nicolás Córdova en la selección chilena quedó en entredicho tras el papelón en el Mundial, sin embargo, todavía recibe el respaldo de un peso pesado de la ANFP.

Según información de El Mercurio, el único directivo que respalda al cuestionado DT es Felipe Correa, el gerente de selecciones nacionales, quien de paso es el encargado de elegir al nuevo estratega para la Roja adulta.

Nicolás Córdova entregándole métricas a sus jugadores. Foto: Andres Pina/Photosport

Nicolás Córdova entregándole métricas a sus jugadores. Foto: Andres Pina/Photosport

Publicidad

En el directorio Córdova solo es respaldado por Felipe Correa, el gerente de selecciones… La forma de jugar que solo cambió ante México y pelearse con medio mundo durante el Mundial no cayó nada de bien. ¿A cuántos entrenadores se le dan casi tres años de plazo para su trabajo?”, señalaron en el citado medio.

Por ahora, Nicolás Córdova se aferra a las métricas para seguir en un cargo donde nunca ha obtenido un buen resultado.

Inesperada defensa a Nicolás Córdova tras el fracaso en la Sub 20: “Lo conozco como DT y sé que trabaja”

ver también

Inesperada defensa a Nicolás Córdova tras el fracaso en la Sub 20: “Lo conozco como DT y sé que trabaja”

Lee también
Las verdaderas métricas: el top 5 de los mejores en Chile Sub 20
Selección Chilena

Las verdaderas métricas: el top 5 de los mejores en Chile Sub 20

Guarello furioso porque Córdova no renuncia tras el fracaso en la Sub 20
Selección Chilena

Guarello furioso porque Córdova no renuncia tras el fracaso en la Sub 20

La frase de Nicolás Córdova que enojó a la ANFP: tuvo que disculparse
Selección Chilena

La frase de Nicolás Córdova que enojó a la ANFP: tuvo que disculparse

La definición por octavos del Mundial Sub 20 que hoy va GRATIS por CHV
Internacional

La definición por octavos del Mundial Sub 20 que hoy va GRATIS por CHV

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo