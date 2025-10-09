¿Lo despiden? La única persona que respalda a Nicolás Córdova tras el fracaso en el Mundial Sub 20

Las métricas sí lo acompañaron, pero los resultados no. La selección chilena de Nicolás Córdova vivió un rotundo fracaso en el Mundial Sub 20 que se disputa en el país, donde quedó eliminada.

La Roja jugó un total de cuatro partidos y perdió tres, y este martes quedó afuera en octavos de final tras ser vapuleada por México, que se impuso por un categórico 4-1 en Valparaíso.

Tras la eliminación, Córdova respondió a las críticas y lanzó feas declaraciones, donde dejó entrever que no era el único responsable por los malos resultados y cargó contra los dirigentes de la ANFP.

El único dirigente que respalda a Nicolás Córdova en la selección chilena

La continuidad de Nicolás Córdova en la selección chilena quedó en entredicho tras el papelón en el Mundial, sin embargo, todavía recibe el respaldo de un peso pesado de la ANFP.

Según información de El Mercurio, el único directivo que respalda al cuestionado DT es Felipe Correa, el gerente de selecciones nacionales, quien de paso es el encargado de elegir al nuevo estratega para la Roja adulta.

“En el directorio Córdova solo es respaldado por Felipe Correa, el gerente de selecciones… La forma de jugar que solo cambió ante México y pelearse con medio mundo durante el Mundial no cayó nada de bien. ¿A cuántos entrenadores se le dan casi tres años de plazo para su trabajo?”, señalaron en el citado medio.

Por ahora, Nicolás Córdova se aferra a las métricas para seguir en un cargo donde nunca ha obtenido un buen resultado.