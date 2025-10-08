La Selección Chilena terminó su participación en el Mundial Sub 20 que se disputa en Chile tras sufrir una amarga derrota frente a México por 4 a 1. Esta triste situación levantó una ola de críticas contra el plantel y Nicolás Córdova, por su desempeño en donde solo consiguieron un triunfo.

En la cita mundialista, Emiliano Ramos se lesionó en el duelo contra Japón quedando fuera de la competencia y, antes las críticas que ha recibido el equipo, uno de sus compañeros en Everton alzó la voz habló del presente del joven jugador.

Álvaro Madrid habla del presente de Emiliano Ramos

En conversación con AS, el capitán del equipo viñamarino, Álvaro Madrid, habló sobre su compañero. “No lo quise molestar el día de la lesión, pero al otro día sí hablé con él. Estaba triste, pero ya está un poco más tranquilo“.

“La verdad es que me entristece, porque lo venía haciendo bien. Lo vi bien en los dos partidos en ofensiva y también recuperando atrás. Tenía la confianza del técnico… Ahora me toca apoyarlo, pero lo lamento por él y por su familia. Me imagino que todavía debe estar bajoneado”.

Acerca de las críticas que ha recibido, Madrid comentó: “Las críticas siempre van a estar, la gente siempre va a encontrar el pero… Él tiene que estar preparado, porque tiene mucho futuro. Yo creo que pronto le va a tocar jugar con mucha exposición. Entonces, nosotros, los futbolistas, tenemos que estar preparados para eso y no preocuparnos de las críticas, sino de ir mejorando día a día”.

Asimismo añade que el jugador venía bien. “A él ya le tocó jugar por la selección adulta. Imagínate lo que significa estar ahí por la exposición… Y también, por qué no, jugar en Europa o en otro fútbol más competitivo”.