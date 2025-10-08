Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Noticias

La firme defensa a una de las figuras de la Roja Sub 20: “Siempre van a encontrar el pero”

Tras el fin del mundial sub 20 para la selección chilena, Álvaro Madrid habló sobre el presente de uno de sus compañeros de equipo.

Por Andrea Petersen

Compañero de Ramos habló sobre las críticas a la sub-20.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTCompañero de Ramos habló sobre las críticas a la sub-20.

La Selección Chilena terminó su participación en el Mundial Sub 20 que se disputa en Chile tras sufrir una amarga derrota frente a México por 4 a 1. Esta triste situación levantó una ola de críticas contra el plantel y Nicolás Córdova, por su desempeño en donde solo consiguieron un triunfo.

En la cita mundialista, Emiliano Ramos se lesionó en el duelo contra Japón quedando fuera de la competencia y, antes las críticas que ha recibido el equipo, uno de sus compañeros en Everton alzó la voz habló del presente del joven jugador.

Álvaro Madrid habla del presente de Emiliano Ramos

En conversación con AS, el capitán del equipo viñamarino, Álvaro Madrid, habló sobre su compañero. “No lo quise molestar el día de la lesión, pero al otro día sí hablé con él. Estaba triste, pero ya está un poco más tranquilo“.

Jugó un Mundial con la Selección Chilena y ahora analiza a Nico Córdova: “Asumiste un riesgo y tienes que tener autocrítica”

ver también

Jugó un Mundial con la Selección Chilena y ahora analiza a Nico Córdova: “Asumiste un riesgo y tienes que tener autocrítica”

“La verdad es que me entristece, porque lo venía haciendo bien. Lo vi bien en los dos partidos en ofensiva y también recuperando atrás. Tenía la confianza del técnico… Ahora me toca apoyarlo, pero lo lamento por él y por su familia. Me imagino que todavía debe estar bajoneado”.

Acerca de las críticas que ha recibido, Madrid comentó: “Las críticas siempre van a estar, la gente siempre va a encontrar el pero… Él tiene que estar preparado, porque tiene mucho futuro. Yo creo que pronto le va a tocar jugar con mucha exposición. Entonces, nosotros, los futbolistas, tenemos que estar preparados para eso y no preocuparnos de las críticas, sino de ir mejorando día a día”.

Emiliano Ramos /Photosport

Emiliano Ramos /Photosport

Publicidad

Asimismo añade que el jugador venía bien. “A él ya le tocó jugar por la selección adulta. Imagínate lo que significa estar ahí por la exposición… Y también, por qué no, jugar en Europa o en otro fútbol más competitivo”.

Lee también
A Garnero le preguntaron por Rossel en el Mundial y sorprendió a todos
Universidad Católica

A Garnero le preguntaron por Rossel en el Mundial y sorprendió a todos

Ex mundialista critica duramente a Arturo Vidal: "Es más fácil destruir..."
Selección Chilena

Ex mundialista critica duramente a Arturo Vidal: "Es más fácil destruir..."

La IA señala al culpable del fracaso de la Sub-20: "Incapacidad del..."
Selección Chilena

La IA señala al culpable del fracaso de la Sub-20: "Incapacidad del..."

Festeja U. de Chile: figura clave podría volver a jugar ante Palestino
U de Chile

Festeja U. de Chile: figura clave podría volver a jugar ante Palestino

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo