ver también Gilberto Mora le pega un palo a Chile tras eliminar a La Roja con México en el Mundial Sub 20

ver también Formador de Claudio Bravo condena a Sebastián Mella, portero de la selección chilena en el Mundial Sub 20: “Si no mejora, puede…”

La selección chilena quedó eliminada del Mundial Sub 20. El equipo de Nicolás Córdova cayó ante México por 4-1 y se despidió en los octavos de final del torneo organizado en el país. Caída en la que fue clave Gilberto Mora.

La joya de los aztecas fue determinante en el duelo ante la Roja y mostró porqué a sus 16 años ya está tazado en 4,5 millones de euros. El jugador del Xolos de Tijuana ahora se mete en la lucha por conseguir el mundial en el país.

ver también Junten miedo: la gran figura de México cuesta por sí solo la mitad que todo el plantel de Chile

Presentación que en México ilusiona a los hinchas con el buen rendimiento del equipo y el anhelado recambio que se busca en la adulta. Por lo mismo, ya se le exige a Javier Aguirre la inclusión de varias figuras en los próximos partidos y hasta en el Mundial que se avecina en 2026.

Recado que llegó al adiestrador hasta por una hincha que hizo una particular petición que se volvió viral. “No dejes que Gilberto Mora pruebe el Bacardi”, fue el recado al “Vasco” en medio del entrenamiento de la selección adulta de México.

Lo que desató las risas del experimentado adiestrador, para que cuide a la figura de 16 años y que bailó a Chile en octavos de final. Incluso se hizo alusión a los actos de indisciplina al interior de la selección de México y que le ha pasado la cuenta al equipo en procesos anteriores.

Publicidad

Publicidad

¿Qué dijo Gilberto Mora tras eliminar a Chile?

El video sobre Gilberto Mora, para que evite el alcohol y las fiestas para que se centre en su carrera, llegó a superar las 317 mil visualizaciones en Tiktok. Por lo que se le preguntó al jugador sobre su futuro y este tipo de comentarios.

ver también Es el crack de México que alerta a la selección chilena en el Mundial Sub 20 y tiene un poderoso lazo con Haaland

“Sí lo ví jaja. Me dio mucha risa. También la reacción del profe me causó risa. Pero yo estoy enfocado en lo que quiero”, comentó a TUDN certero. Por lo que ahora la figura de 4,5 millones de euros solo tiene en mente ganar el Mundial Sub 20 en Chile.

Publicidad