No hay mal que dure 100 años reza el dicho. Y así lo cumplió este viernes la selección de México en el Mundial Sub 17. Es que tras varias definiciones perdiendo ante Argentina, lograron cobrarse revancha y en penales los dejaron fuera del torneo disputado en Qatar.

El marcador lo abrió Ramiro Tulián a los 8 minutos. El albiceleste marcó un golazo de aquellos y hasta se asimiló al de Enzo Fernández en el pasado Mundial del 2022. Por lo que todo asimilaba a una nueva victoria de Argentina.

ver también Tras eliminación: Nicolás Castillo incendia la Católica por los jugadores citados a Chile Sub 17

Pero el destino dijo otra cosa y México logró remontar el marcador con doblete de Luis Gamboa. Sobre el final la suerte otra vez apareció para Argentina y Fernando Closter puso el 2-2 definitivo.

México se cobra revancha contra Argentina

Por el nuevo formato del Mundial, ahora la definición de inmediato fue a penales. Tanda donde aparecieron los fantasmas de siempre, y Santiago López se hizo fuerte en el arco de México. Primero tapó el penal de Gastón Bohuier y luego anotó el último para darle el triunfo a su selección.

ver también Lionel Messi se pone el parche antes del Mundial 2026: “Voy a llegar con pretemporada y pocos partidos”

“El cuadro mexicano mostró una enorme personalidad. Mostró su jerarquía en el segundo tiempo y logró llevarse el triunfo en los penales. A disfrutar un poquito que luego viene Portugal”, recalcaron en TUDN México.

Lo llamativo de está clasificación es que México avanzó a los 16vos como el último mejor tercero con solo tres unidades. Puntaje menor que el de Chile que con cuatro puntos se quedó colista en su grupo y fuera del Mundial.

Publicidad