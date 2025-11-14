México le da de su propia medicina a Argentina y se burla de eliminación en el Mundial Sub 17

El Mundial Sub 17 presenció este viernes el batacazo del torneo. Es que uno de los principales candidatos al título como Argentina quedó eliminado y por penales ante México, que se clasificó como el último mejor tercero y con menos puntaje que Chile.

En un partido de infarto, los aztecas lograron superar a los trasandinos y en los penales confirmaron su pasaje a los octavos de final. Lo que de inmediato revivió los fantasmas y los memes sobre la selección albiceleste.

“Sabía que si nos íbamos a los penales, lo íbamos a ganar. Dejé que el que se sienta mejor sea el encargado de patear. Fuimos mucho mejores que Argentina”, recalcó Carlos Cariño tras el triunfo en Qatar.

La burla de México contra Argentina

Pero el triunfo se celebró el doble luego de las eliminaciones que ha sufrido México a manos de Argentina. La más reciente incluso se registró en Chile en el Mundial Sub 20. Los trasandinos tras vencer a los aztecas se retiraron del Estadio Nacional y festinaron con la canción de Chavo del Ocho.

El tema es que en la Sub 17 no se olvidaron de aquella jornada, y ahora respondieron con su propia medicina. Primero en el camarín se escuchó la canción “La Vecindad” de la reconocida serie. Pero además imitaron los gestos de Gianluca Prestianni que fue uno de los que más odio se ganó en el pasado Mundial en Chile.

El registro de inmediato se viralizó ya que fue en una transmisión en vivo en Instagram. Por lo que los jugadores no guardaron ningún registro en sus cuentas. SIn embargo, los fanáticos grabaron el momento y viralizaron la captura de pantallas. Lo que ya suma más de 90 mil visualizaciones solo en X.

“Al ritmo de ‘La Vecindad del Chavo’, el Tricolor lanzó una indirecta muy directa a Argentina tras dejarla fuera del Mundial Sub-17”, detalló Claro Sports que juntó ambos momentos y mostró la venganza de México sobre Argentina.