Figura de Argentina deja la grande por dichos contra Chile y Arturo Vidal: “Hacemos las cosas bien”

Siguen los coletazos por la final del Mundial Sub 20. Marruecos logró el batacazo del torneo y en la definición superó por 2-0 a Argentina, y se quedó con su primer título de está magnitud. Lo que fue celebrado por un Estadio Nacional repleto y que apoyó a los africanos.

Situación que no cayó nada de bien en la albiceleste. Es que tras las burlas contra las selecciones de México y Colombia, el domingo fueron visitantes y sintieron de principio a fin a localía en su contra.

Lo que tuvo una particular reacción en especial por uno de los que lideró este tipo de acciones como Gianluca Prestianni. “No le damos importancia a la gente de México o de Chile, que ayer nos cargaron. Nosotros los dejamos afuera a México y Chile ni clasificó a cuartos. Que estén en contra de nosotros nos hace sentir que hacemos las cosas bien”, aseguró en el programa ‘Cambio de Frente’.

El jugador del Benfica vivió un partido aparte ya que fue el más pifiado en el Estadio Nacional. Incluso en más de una ocasión pidió más gritos en su contra con un objetivo en especial. “Me gusta jugar esos partidos picantes, con la gente que te putea todo el tiempo. A mí me motiva y me gusta pedir más la pelota”, aseguró.

Argentina responde a Arturo Vidal

Lo llamativo es que en pleno programa también reaccionaron a la publicación de Arturo Vidal en favor de Marruecos. Una polémica que apagó con bencina Prestianni.

Prestianni lamentó la actitud de Chile contra la selección de Argentina

“Gastarte en responderle a Vidal no tiene sentido… Hay que dejarlo pasar”, aseguró el delantero. A lo que hasta los comentaristas del espacio le comentaron para bajarle un cambio. “Es parte del folclore y tiene que resbalarles”, complementó el conductor Fabián Cubero.

Pero sobre el final vino la guinda de la torta. Es que totalmente alejado de la realidad Prestianni recalcó que fueron un “ejemplo” y recalcó que nunca calentaron los partidos, siendo que ellos mismos se grabaron en el camarín y hasta se dieron por campeones antes de jugar la final contra Marruecos.

“Yo ponía la música en el camarín. Yo elegí las canciones del Chavo contra México y la otra contra Colombia. Pero nunca hablamos antes de los partidos. Por eso fuimos un ejemplo el domingo que nos bancamos el momento. Pero parecía que salió campeón Chile… estaban más felices los chilenos que los de Marruecos”, sentenció.

