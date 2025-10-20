Siguen los coletazos por la final del Mundial Sub 20 en Chile. Es que en Argentina todavía duele la caída por 2-0 ante Marruecos y que impidió sumar un nuevo titulo a su vitrina.

El potente equipo de los africanos se hizo fuerte en el Estadio Nacional y con dos golazos de Mohamed Yassir Zabiri, lograron acabar con la racha de triunfos de la albiceleste. Incluso revivió los fantasmas ya que justamente en 2015 también perdieron la Copa América en el mismo escenario.

ver también Odiado en Chile, en Boca Juniors y en Vélez Sarsfield: la historia del argentino que se burló de la Selección Chilena

Pero lo que más molestó en Argentina fue el poco apoyo del público chilena. Es que pasando por alto que fueron superados tácticamente, lamentaron que fueron recibidos de forma hostil en la final y que nunca fueron “ayudados” a lo largo del Mundial.

Así lo declaró un histórico del futbol como Óscar Ruggeri. “Los chicos de la selección juvenil jugaron muy bien. Un saludo a todos”, partió diciendo en ESPN Argentina. Pero tras ello, se lanzó con todo contra el público chileno.

Óscar Ruggeri crítica al publico chileno

Es que sobre el cierre del programa F90 sacó toda la artillería y Óscar Ruggeri no perdonó el poco respaldo que recibió Argentina en Chile. “No hay que olvidarse de los chilenos. En todos los partidos estuvieron en contra, pero mal. Nunca nos ayudaron, con país europeos o de otros lugares”, acusó haciendo referencia a lo ocurrido en la final.

ver también DT de Marruecos le da importante lección a la selección de Argentina por polémicos cantos: “Cabeza fría”

“Después dicen que son hermanos… eso no. Jamás”, aseguró molesto el defensa que logró ser campeón del Mundo en México 86 con Diego Armando Maradona. Palabras que no pasaron desapercibidas y que llegaron a superar las 76 mil visualizaciones solo en X.

Publicidad

Publicidad

Aunque en el panel de ESPN primó la cordura y decidieron bromear con este tipo de declaraciones de Ruggeri. Especialmente porque el ex futbolista se olvidó que fueron los jugadores de Argentina los que provocaron a sus rivales y hasta se dieron por campeones antes de jugar la final.

“Nos vamos con este mensaje de amor”, sentenció el Pollo Vignolo para dejar en claro que no se sumaron a los dichos del “Cabezón”.

Tweet placeholder

Publicidad