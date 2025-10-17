Más de 84 mil visualizaciones: Argentina calienta la final con Marruecos y aseguran que serán campeones del Mundial Sub 20

El Mundial Sub 20 ya entra en tierra de definiciones, y este domingo se juega la final entre Argentina y Marruecos. Duelo que será en el Estado Nacional para definir al nuevo monarca de la categoría.

Pero este partido ya tiene un condimento aparte y que se vive fuera de la cancha. Lo que tiene como protagonistas a los albicelestes ya que han recalcado que sienten el rechazo de los hinchas, incluso de los chilenos que van en su contra.

A esto se sumaron las curiosas dedicatorias a Colombia y que anteriormente fue a México. Pero ahora se sumó su próximo rival: Marruecos. Lo que quedó revelado en redes sociales.

Es que la confianza es total y el equipo de Diego Placente llega como gran candidato al título. Confianza que ya palpitan sus jugadores con hacer historia en Chile. Por lo mismo, utilizaron un conocido cántico para asegurar que serán campeones.

“A Marruecos el domingo le vamos a ganar… y la vuelta vamos a dar”, reza el cantico que entonó todo el plante y se viralizó. Lo que le da un nuevo condimento de cara a lo que será la definición en el Estadio Nacional. Incluso el registro fue publicado desde la interna del cuerpo técnico y cuentas como ESPN subieron el video superando las 84 mil visualizaciones.

Pese a ello, en el equipo albiceleste no se calientan la cabeza y solo se enfocan en ganar. “El equipo está unido, tiramos todos para el mismo lado. Todos venimos a buscar lo mismo, estamos unidos dentro y fuera de la cancha”, recalcó Milton Delgado, figura del medio campo trasandino y que buscará el título de la categoría.

¿La final del Mundial Sub 20 a que hora se juega?

El último partido del Mundial Sub 20 en Chile ya está fijado y conoce a sus protagonistas. En esta ocasión la definición la animarán Argentina y Marruecos por el título de la categoría. El encuentro que definirá al nuevo campeón está designada para el domingo 19 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.