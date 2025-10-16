Es un hecho. Argentina y Marruecos protagonizarán el próximo domingo 19 de octubre en el Estadio Nacional la Gran Final del Mundial Sub 20 Chile 2025, un encuentro que tiene un último antecedente marcado por la polémica y violencia.

Si bien para los africanos será la primera vez en su historia que jueguen una definición de competiciones FIFA, a diferencia de los trasandinos que ganaron cinco veces en esta categoría, la anterior ocasión en que se enfrentaron pasó, literalmente, de todo.

El antecedente previo de los finalistas del Mundial Sub 20

Nos tenemos que remontar hasta el 24 de julio del año recién pasado, para el comienzo del Grupo B en los Juegos Olímpicos de París 2024. Argentina y Marruecos se vieron las caras en el Estadio Geoffroy-Guichard de la ciudad francesa de Saint-Étienne.

Los “Leones del Atlas” se pusieron en ventaja sobre el cierre del primer tiempo y el inicio del complemento, con goles de Soufiane Rahimi (45+2′, 49′), pero la Albiceleste consiguió descontar mediante Giovanni Simeone (68′), e incluso llegó a empatar el juego mediante tanto de Cristián Medina (90+15′).

Sin embargo, tras el gol de Argentina, los hinchas de Marruecos arrojaron proyectiles a los futbolistas trasandinos, e incluso una bomba de estruendo que cayó en el banco de suplentes de los sudamericanos, lo que obligó al árbitro sueco Glenn Nyberg a suspender el encuentro.

El tema es que el juego se debió reanudar más de una hora después del segundo gol de los vecinos, a puertas cerradas, para que el VAR avisara que el tanto se anulaba por fuera de juego. “Es el circo más grande que vi en mi vida“, afirmó el técnico Javier Mascherano.

El último partido entre Argentina y Marruecos previo a final del Mundial Sub 20 (Getty Images)

¿Cuándo juegan Argentina vs. Marruecos?

La final del Mundial Sub 20 Chile 2025 se llevará a cabo este domingo 19 de octubre a contar de las 20:00 horas en el Estadio Nacional.