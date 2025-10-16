Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mundial Sub 20

El polémico último antecedente de Argentina y Marruecos previo a final de Mundial Sub 20

Hace más de un año, en los Juegos Olímpicos de París 2024, se produjo el último enfrentamiento entre trasandinos y africanos. Ocurrió de todo.

Por Alfonso Zúñiga

La última vez que Argentina y Marruecos se vieron las caras fue con polémica.
© Getty ImagesLa última vez que Argentina y Marruecos se vieron las caras fue con polémica.

Es un hecho. Argentina y Marruecos protagonizarán el próximo domingo 19 de octubre en el Estadio Nacional la Gran Final del Mundial Sub 20 Chile 2025, un encuentro que tiene un último antecedente marcado por la polémica y violencia.

Si bien para los africanos será la primera vez en su historia que jueguen una definición de competiciones FIFA, a diferencia de los trasandinos que ganaron cinco veces en esta categoría, la anterior ocasión en que se enfrentaron pasó, literalmente, de todo.

Argentina vs. Marruecos por el Mundial Sub 20: Horario y dónde ver la gran final FIFA

ver también

Argentina vs. Marruecos por el Mundial Sub 20: Horario y dónde ver la gran final FIFA

El antecedente previo de los finalistas del Mundial Sub 20

Nos tenemos que remontar hasta el 24 de julio del año recién pasado, para el comienzo del Grupo B en los Juegos Olímpicos de París 2024. Argentina y Marruecos se vieron las caras en el Estadio Geoffroy-Guichard de la ciudad francesa de Saint-Étienne.

Los “Leones del Atlas” se pusieron en ventaja sobre el cierre del primer tiempo y el inicio del complemento, con goles de Soufiane Rahimi (45+2′, 49′), pero la Albiceleste consiguió descontar mediante Giovanni Simeone (68′), e incluso llegó a empatar el juego mediante tanto de Cristián Medina (90+15′).

Sin embargo, tras el gol de Argentina, los hinchas de Marruecos arrojaron proyectiles a los futbolistas trasandinos, e incluso una bomba de estruendo que cayó en el banco de suplentes de los sudamericanos, lo que obligó al árbitro sueco Glenn Nyberg a suspender el encuentro.

El tema es que el juego se debió reanudar más de una hora después del segundo gol de los vecinos, a puertas cerradas, para que el VAR avisara que el tanto se anulaba por fuera de juego. “Es el circo más grande que vi en mi vida“, afirmó el técnico Javier Mascherano.

Publicidad
El último partido entre Argentina y Marruecos previo a final del Mundial Sub 20 (Getty Images)

El último partido entre Argentina y Marruecos previo a final del Mundial Sub 20 (Getty Images)

¿Cuándo juegan Argentina vs. Marruecos?

La final del Mundial Sub 20 Chile 2025 se llevará a cabo este domingo 19 de octubre a contar de las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

Lee también
La sorpresiva decisión de Milei para la final del Mundial Sub 20
Internacional

La sorpresiva decisión de Milei para la final del Mundial Sub 20

"Saco lo mejor de...": crack de Argentina Sub 20 sorprende por Bravo
Internacional

"Saco lo mejor de...": crack de Argentina Sub 20 sorprende por Bravo

La regla del Mundial Sub 20 que puede aplicarse en el fútbol chileno
Chile

La regla del Mundial Sub 20 que puede aplicarse en el fútbol chileno

CHV da pésima noticia por duelo de Colo Colo Fem en la Libertadores
Femenino

CHV da pésima noticia por duelo de Colo Colo Fem en la Libertadores

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo