¡Tenemos final del Mundial Sub-20! Este miércoles Marruecos y Argentina sellaron su cupo para la gran final del certamen planetario. El camino de ambos combinados hacia la final estuvo lleno de emociones. Marruecos dio la gran sorpresa al eliminar a Francia en una dramática definición a penales. Mientras que la selección argentina demostró su jerarquía al vencer a Colombia con un ajustado 1-0.

Este enfrentamiento será un choque de realidades. Los africanos buscarán ganar su primer título mundial en esta categoría, un hito histórico para el fútbol de aquel país. En cambio, la “albiceleste” buscará su séptima corona, consolidándose como la máxima potencia del fútbol juvenil. Su último título en la Sub 20 fue el recordado Mundial de Canadá 2007, con Sergio “Kun” Agüero como figura y con Hugo Tocalli en la banca.

La gran final se jugará en el Estadio Nacional y promete ser un duelo apasionante. Conoce todos los detalles de este encuentro, a continuación.

¿Cuándo juegan Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub 20?

El enfrentamiento entre Argentina y Marruecos se juegan este domingo 19 de octubre a partir de las 20:00 horas de Chile en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

¿CHV o DirecTV? Dónde ver en vivo la final del Mundial Sub 20

El partido decisivo del final planetario Sub 20 será transmitido tanto en TV abierta como por TV por cable, a través de las señales de CHV y DSports en los siguientes canales, según tu cableoperador:

CHV

Televisión por cable:

VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)

DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)

ENTEL: 66 (HD)

CLARO: 55 (SD)

GTD/TELSUR: 27 (SD)

MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)

TU VES: 57 (SD)

ZAPPING: 21 (HD)

DirecTV

DSports: 610 (SD) – 1610 (HD)

Adicionalmente, el encuentro decisivo entre Argentina y Marruecos pro la cita juvenilva EN VIVO a través de las plataformas de streaming, CHV en su sitio web, DGO y Prime Video.

¿Cuándo se juega el partido por el 3° puesto?

Un día antes de la final se celebrará el esperado encuentro por el tercer puesto del certamen Sub 20, el cual será protagonizado por los combinados de Francia y Colombia, derrotados este miércoles por Marruecos y Argentina, respectivamente. ¿Cuándo? Los detalles en el siguiente horario:

