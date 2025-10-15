Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mundial Sub 20

Argentina vs. Marruecos por el Mundial Sub 20: Horario y dónde ver la gran final FIFA

Conoce todos los detalles del encuentro que animan albiceleste y marroquíes por la gran final del Mundial Sub 20 de Chile 2025.

Por Franco Abatte

Marroquíes y trasandinos buscan el título de campeón del mundo de la categoría Sub 20.
Marroquíes y trasandinos buscan el título de campeón del mundo de la categoría Sub 20.

¡Tenemos final del Mundial Sub-20! Este miércoles Marruecos y Argentina sellaron su cupo para la gran final del certamen planetario. El camino de ambos combinados hacia la final estuvo lleno de emociones. Marruecos dio la gran sorpresa al eliminar a Francia en una dramática definición a penales. Mientras que la selección argentina demostró su jerarquía al vencer a Colombia con un ajustado 1-0.

Este enfrentamiento será un choque de realidades. Los africanos buscarán ganar su primer título mundial en esta categoría, un hito histórico para el fútbol de aquel país. En cambio, la “albiceleste” buscará su séptima corona, consolidándose como la máxima potencia del fútbol juvenil. Su último título en la Sub 20 fue el recordado Mundial de Canadá 2007, con Sergio “Kun” Agüero como figura y con Hugo Tocalli en la banca.

La gran final se jugará en el Estadio Nacional y promete ser un duelo apasionante. Conoce todos los detalles de este encuentro, a continuación.

Más de 13 mil visualizaciones: Claudio Palma sufre con “gol fantasma” en transmisión del Mundial Sub 20

ver también

Más de 13 mil visualizaciones: Claudio Palma sufre con “gol fantasma” en transmisión del Mundial Sub 20

¿Cuándo juegan Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub 20?

El enfrentamiento entre Argentina y Marruecos se juegan este domingo 19 de octubre a partir de las 20:00 horas de Chile en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

¿CHV o DirecTV? Dónde ver en vivo la final del Mundial Sub 20

El partido decisivo del final planetario Sub 20 será transmitido tanto en TV abierta como por TV por cable, a través de las señales de CHV y DSports en los siguientes canales, según tu cableoperador:

CHV
Televisión por cable:
VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)
DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)
ENTEL: 66 (HD)
CLARO: 55 (SD)
GTD/TELSUR: 27 (SD)
MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)
TU VES: 57 (SD)
ZAPPING: 21 (HD)

Publicidad

DirecTV
DSports: 610 (SD) – 1610 (HD)

Adicionalmente, el encuentro decisivo entre Argentina y Marruecos pro la cita juvenilva EN VIVO a través de las plataformas de streaming, CHV en su sitio web, DGO y Prime Video.

Argentina buscará su 7° título mundial Sub 20 ante el combinado de Marruecos. (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

Argentina buscará su 7° título mundial Sub 20 ante el combinado de Marruecos. (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

¿Cuándo se juega el partido por el 3° puesto?

Un día antes de la final se celebrará el esperado encuentro por el tercer puesto del certamen Sub 20, el cual será protagonizado por los combinados de Francia y Colombia, derrotados este miércoles por Marruecos y Argentina, respectivamente. ¿Cuándo? Los detalles en el siguiente horario:

Publicidad
  • Francia vs. Colombia por el 3.º puesto del Mundial Sub 20: Sábado 18 de octubre a partir de las 16:00 horas de Chile.
Lee también
Golazo de Argentina para entrar a la final del Mundial Sub 20
Chile

Golazo de Argentina para entrar a la final del Mundial Sub 20

El actor de la serie El Marginal que vino al Mundial Sub 20
Internacional

El actor de la serie El Marginal que vino al Mundial Sub 20

Con el Chavo del 8: la burla de Argentina a México en el Mundial
Internacional

Con el Chavo del 8: la burla de Argentina a México en el Mundial

Más de 13 mil visualizaciones: Palma sufre con “gol fantasma” en el Mundial
Chile

Más de 13 mil visualizaciones: Palma sufre con “gol fantasma” en el Mundial

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo