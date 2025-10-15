¡Hay un primer finalista! Este miércoles se disputan las semifinales del Mundial Sub 20 de la FIFA, torneo planetario que se juega en Chile. En el primer encuentro de la jornada, la selección de Marruecos logró imponerse a Francia en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, asegurando así su lugar en la gran final del certamen.

En un partido sumamente disputado y reñido, sin un dominador claro, que terminó con un empate 1-1 en el tiempo reglamentario. Los goles del encuentro fueron obra de Yassir Zabiri, quien abrió el marcador de penal para los marroquíes a los 31 minutos, y de Lucas Michal, que anotó el empate para los franceses a los 58 minutos.

Dada la igualdad, el encuentro se extendió al tiempo extra. Durante los primeros 15 minutos, la situación no cambió de manera significativa, ya que, a pesar de algunos acercamientos peligrosos por parte de ambos, el marcador se mantuvo sin novedades.

Sin embargo, a los 107 minutos todo parecía dar un giro a favor de los marroquíes, cuando el jugador francés, Rabby Nzigoula, quien había ingresado a los 58 minutos, fue expulsado por doble amonestación. A pesar de contar con un hombre más, los africanos no pudieron capitalizar la ventaja. Aunque buscaron el gol con un par de opciones claras, también sufrieron en el contragolpe y estuvieron a punto de irse derrotados a pesar del hombre más.

Tras ello, el partido se definió en una emocionante tanda de penales , donde la selección africana demostró mayor contundencia y sentenció el definitivo 5-4 , asegurando su boleto para la gran final.

Marruecos espera rival en la gran final:

Ahora, la selección de Marruecos espera a su rival para la final del torneo, que se jugará el próximo domingo 19 de octubre en el Estadio Nacional. El otro finalista saldrá del encuentro que se está disputando en estos momentos entre Argentina y Colombia.

En tanto, el camino no termina para los franceses, ya que ahora esperan por el equipo que perdedor del duelo entre trasandinos y cafetaleros, ya que se enfrentarán por el tercer lugar del certamen, partido que se jugará un día antes de la gran final, el sábado 18 de octubre, también en el Estadio Nacional.