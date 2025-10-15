Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mundial Sub 20

¡GRATIS! El partido del Mundial Sub 20 que va por TV abierta HOY miércoles 15 de octubre

Trasandinos y cafeteros se enfrentan por las semifinales de la cita planetaria.

Por Franccesca Arnechino

El Mundial Sub 20 de Chile 2025 entra en la etapa final.
© Photosport.El Mundial Sub 20 de Chile 2025 entra en la etapa final.

El Mundial Sub 20 entra en su fase más emocionante con la disputa de las semifinales, que se jugarán este miércoles. Las selecciones de Colombia, Argentina, Francia y Marruecos buscarán su pase a la gran final, prevista para el domingo 19 de octubre en el Estadio Nacional.

La jornada arrancará en Valparaíso, donde Marruecos y Francia abrirán el fuego en un duelo que promete intensidad. Más tarde, la acción se trasladará a Santiago, donde Argentina y Colombia protagonizarán un clásico sudamericano en el Estadio Nacional.

La albiceleste llega con impulso después de vencer a México en los cuartos de final, mientras que los cafeteros alcanzaron esta instancia tras dejar en el camino a España.

¿Qué partido del Mundial Sub 20 transmite CHV HOY 15 de octubre?

El encuentro, que va EN VIVO y completamente gratis por las pantallas de TV abierta en CHV, es el partido de Argentina vs. Colombia este miércoles 15 de octubre desde las 20:00 horas.

Adicionalmente, el duelo de la Roja ante el combinado oceánico será transmitido también por las plataformas digitales del canal, como la app MiCHV o a través del sitio web www.chilevision.cl y Amazon Prime Video con previa suscripción al servicio de streaming.

Protagonista de la serie El Marginal aparece alentando en el Mundial Sub 20

ver también

Protagonista de la serie El Marginal aparece alentando en el Mundial Sub 20

Tabla de posiciones Mundial Sub 20

Publicidad
Lee también
Confirman árbitra chilena en final de la Copa América Femenina 2025
Internacional

Confirman árbitra chilena en final de la Copa América Femenina 2025

¿Qué canal que transmite Colombia vs. Brasil en Copa América Femenina?
Internacional

¿Qué canal que transmite Colombia vs. Brasil en Copa América Femenina?

¿Dónde ver EN VIVO Colombia vs. Brasil en la final de Copa América Femenina?
Internacional

¿Dónde ver EN VIVO Colombia vs. Brasil en la final de Copa América Femenina?

Gattuso lanza brutal promesa si no clasifica con Italia al Mundial
Internacional

Gattuso lanza brutal promesa si no clasifica con Italia al Mundial

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo