El Mundial Sub 20 entra en su fase más emocionante con la disputa de las semifinales, que se jugarán este miércoles. Las selecciones de Colombia, Argentina, Francia y Marruecos buscarán su pase a la gran final, prevista para el domingo 19 de octubre en el Estadio Nacional.

La jornada arrancará en Valparaíso, donde Marruecos y Francia abrirán el fuego en un duelo que promete intensidad. Más tarde, la acción se trasladará a Santiago, donde Argentina y Colombia protagonizarán un clásico sudamericano en el Estadio Nacional.

La albiceleste llega con impulso después de vencer a México en los cuartos de final, mientras que los cafeteros alcanzaron esta instancia tras dejar en el camino a España.

¿Qué partido del Mundial Sub 20 transmite CHV HOY 15 de octubre?

El encuentro, que va EN VIVO y completamente gratis por las pantallas de TV abierta en CHV, es el partido de Argentina vs. Colombia este miércoles 15 de octubre desde las 20:00 horas.

Adicionalmente, el duelo de la Roja ante el combinado oceánico será transmitido también por las plataformas digitales del canal, como la app MiCHV o a través del sitio web www.chilevision.cl y Amazon Prime Video con previa suscripción al servicio de streaming.

ver también Protagonista de la serie El Marginal aparece alentando en el Mundial Sub 20

Tabla de posiciones Mundial Sub 20

Publicidad