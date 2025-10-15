El Mundial Sub 20 entra en su fase más emocionante con la disputa de las semifinales, que se jugarán este miércoles. Las selecciones de Colombia, Argentina, Francia y Marruecos buscarán su pase a la gran final, prevista para el domingo 19 de octubre en el Estadio Nacional.
La jornada arrancará en Valparaíso, donde Marruecos y Francia abrirán el fuego en un duelo que promete intensidad. Más tarde, la acción se trasladará a Santiago, donde Argentina y Colombia protagonizarán un clásico sudamericano en el Estadio Nacional.
La albiceleste llega con impulso después de vencer a México en los cuartos de final, mientras que los cafeteros alcanzaron esta instancia tras dejar en el camino a España.
¿Qué partido del Mundial Sub 20 transmite CHV HOY 15 de octubre?
El encuentro, que va EN VIVO y completamente gratis por las pantallas de TV abierta en CHV, es el partido de Argentina vs. Colombia este miércoles 15 de octubre desde las 20:00 horas.
Adicionalmente, el duelo de la Roja ante el combinado oceánico será transmitido también por las plataformas digitales del canal, como la app MiCHV o a través del sitio web www.chilevision.cl y Amazon Prime Video con previa suscripción al servicio de streaming.
