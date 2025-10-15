Este miércoles se disputarán las semifinales del Mundial Sub 20, una jornada decisiva que promete grandes emociones. El primer enfrentamiento del día tendrá como protagonistas a las selecciones de Marruecos y Francia, dos equipos que han demostrado un excelente nivel a lo largo del torneo.

El combinado marroquí llega a esta instancia luego de un triunfo contundente frente a Estados Unidos, una actuación que consolidó su condición de revelación del campeonato gracias a su solidez defensiva y su efectividad en ataque. Por su parte, el conjunto francés alcanzó las semifinales tras superar a Noruega el pasado fin de semana, mostrando un juego equilibrado, de posesión y con gran poder ofensivo.

¿Dónde ver a Marruecos vs. Francia en el Mundial Sub 20?

El partido de Marruecos vs. Francia, irán en vivo desde las 17:00 hrs en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso y lo podrás ver por TV a través de DIRECTV y su señal deportiva de TV, DSports (610/1610).

También de forma online por su plataforma DGO y también estará disponible en Amazon Prime Video con previa suscripción al servicio de streaming.

Ambos equipos buscarán este miércoles dar un paso más hacia la gloria y asegurar un lugar en la gran final de la cita planetaria, en un duelo que promete intensidad, talento y mucha emoción.

